Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजगढ़

दबे पांव इस तारीख को होगी ‘मानसून की विदाई’, 9 जिलों में थमेगी बारिश

Monsoon Update: कुल मिलाकर इस समय एक ही मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे है। इसके तहत तापमान भी बढ़ रहा है और कभी शाम के समय ठंडक बढ़ रही है.....

राजगढ़

Astha Awasthi

Aug 31, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

Monsoon Update: बारिश और फिर गर्मी के साथ उमस के बीच मौसम अलग नजर आया। सुबह धुंध छाई रही। मानो सर्दी का मौसम शुरू हो गया हो। जैसे-जैसे धूप खिलने लगी तो धुंध छंटने लग गई। हालांकि दोपहर में भी धूप निकलने के बाद तेज बारिश हुई, करीब एक घंटे तक बारिश होती रही, फिर बारिश थमने पर उमस शुरू हो गई, जिससे दिनभर लोग परेशान होते रहे।

आगे 3 सितंबर तक बारिश के आसार

मौसम विभाग ने बताया कि एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण दक्षिण मध्यप्रदेश के मध्य भागों पर मध्य समुद्र तल से 3.1 किमी की ऊंचाई पर सक्रिय है और ऊंचाई के साथ साथ दक्षिण की ओर झुक रहा है। एक पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव है। बार-बार बदल रही गतिविधियों के बीच आगामी 3 सितंबर तक बारिश की संभावना है। यानी हर दिन वज्रपात के साथ ही सामान्य बारिश, गरज-चमक के साथ बौछारें गिरने की भी संभावना है।

ये भी पढ़ें

अगले 120 घंटे होगी ‘आफत वाली बारिश’, 19 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी
सीहोर
फोटो सोर्स: पत्रिका

बारिश का आंकड़ा 1155.8 मिमी पहुंचा

कुल मिलाकर इस समय एक ही मौसम के कई रंग देखने को मिल रहे है। इसके तहत तापमान भी बढ़ रहा है और कभी शाम के समय ठंडक बढ़ रही है। इसी के बीच जिले में बारिश का आंकड़ा 1155.8 मिमी हो गया है। यहां जिले की औसत बारिश के आंकड़े से अधिक ही गया है। बीते 24 घंटे में 8.2 मिमी बारिश रेकॉर्ड की जा चुकी है। वहीं, अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रेकॉर्ड किया गया।

बीते कुछ दिन से तापमान 30 डिग्री से ऊपर ही चल रहा है लेकिन बारिश होने के बाद फिर से ठंडक बढ़ जाती है और बाकि समय मौसम सामान्य रहता है। लगातार बारिश, गर्मी और धूप के बीच धुंध का आना बारिश की विदाई का संकेत है। जानकार और गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब कभी भी ऐसा मौसम होता है तो मान लेना चाहिए है कि यह मानसून की विदाई का समय आ गया है। यानी यहां बारिश का विराम हो सकता है।

जानें कब होगी मानसून की विदाई

जानकारी के लिए बता दें कि मानसून के तीन माह समाप्त होने जा रहे हैं और बारिश का आखिरी चरण शुरू हो गया है। सितंबर मानसून सीजन का अंतिम माह होगा, लेकिन सीजन खत्म होने से पहले ही प्रदेश में मानसूनी बारिश का कोटा लगभग पूरा हो गया है। कोटे के लिए लिहाज से मात्र आधा इंच बारिश की जरूरत है। मानसून सीजन में प्रदेश में बारिश का कोटा 949.5 मिमी है, जबकि अब तक 936 मिमी बारिश हो चुकी है।

अब तक की स्थिति देखी जाए तो प्रदेश में सामान्य से 23 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। मानसून सीजन 1 जून से 30 सिंतबर तक माना जाता है। माना जा रहा है कि इस बार 16 सितंबर के आस-पास मानसून की विदाई हो सकती है। इससे पहले 9 जिलों में बारिश का दौर रुक सकता है।

ये भी पढ़ें

एमपी के 600 गांवों की ‘भूमि के नक्शें’ होंगे डिजिटल, मिलेगा पुराना रेकॉर्ड
भोपाल
(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 04:36 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / दबे पांव इस तारीख को होगी ‘मानसून की विदाई’, 9 जिलों में थमेगी बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.