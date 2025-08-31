दबे पांव इस तारीख को होगी ‘मानसून की विदाई’, 9 जिलों में थमेगी बारिश

बीते कुछ दिन से तापमान 30 डिग्री से ऊपर ही चल रहा है लेकिन बारिश होने के बाद फिर से ठंडक बढ़ जाती है और बाकि समय मौसम सामान्य रहता है। लगातार बारिश, गर्मी और धूप के बीच धुंध का आना बारिश की विदाई का संकेत है। जानकार और गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि जब कभी भी ऐसा मौसम होता है तो मान लेना चाहिए है कि यह मानसून की विदाई का समय आ गया है। यानी यहां बारिश का विराम हो सकता है।