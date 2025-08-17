सैयारा से भी खतरनाक ये आशिक, प्रेमिका के पति को मारने होम थिएटर में लगाया बम, फिर… YouTube से सीखा तरीका

बिना किसी ऑर्डर के पहुंचे पार्सल पर उसे शक हुआ। पार्सल का वजन भी जरूरत से ज्यादा था। जिसके बाद पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने होम थिएटर की जांच की, तो उसके अंदर दो किलो आईईडी देखा। होम थिएटर को आरोपियों ने ऐसे तैयार किया था कि उसे बिजली स्वीच में लगाकर ऑन करते ही बड़ा विस्फोट हो जाता। जांच के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते विवेचना शुरू की तो दूसरी कहानी निकलकर सामने आई। आरोपियों की कड़ी जुड़ती गई।