राजनंदगांव

सैयारा से भी खतरनाक ये आशिक, प्रेमिका के पति को मारने होम थिएटर में लगाया बम, फिर… YouTube से सीखा तरीका

Crime News: सनकी आशिक ने प्रेमिका के पति को बम से उड़ाने की गहरी साजिश रच कर उसके घर में होम थिएटर में दो किलो का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बम लगाकर पार्सल भेजा था।

राजनंदगांव

Khyati Parihar

Aug 17, 2025

CG News: प्रेमी ने प्रेमिका के घर होम थियेटर में भर कर भेजा पार्सल बम, बाल बाल बचे परिवार
होम थियेटर में भर कर भेजा पार्सल बम (Photo सांकेतिक फोटो )

CG Crime News: सनकी आशिक ने प्रेमिका के पति को बम से उड़ाने की गहरी साजिश रच कर उसके घर में होम थिएटर में दो किलो का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) बम लगाकर पार्सल भेजा था। मामले में पुलिस ने आरोपी आशिक के साथ साजिश में शामिल उसके छह साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला गंडई थाना क्षेत्र के मानपुर नाका क्षेत्र का है।

आरोपियों के साथ दो किलो आईईडी लगा नया होम थियेटर, 60 जिलेटिन, दो डिटोनेटर भी बरामद किए हैं। आरोपियों ने यूट्यूब से देखकर आईईडी प्लांट किया था। एसपी लक्ष्य शर्मा ने बताया कि मानपुर नाका निवासी के नाम से पार्सल उसकी दुकान पर पहुंचा था।

ड्यूटी पर तैनात ASI पर जानलेवा हमला, ट्रक ड्राइवर ने लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ मारा… डिप्टी CM शर्मा ने दी कड़ी प्रतिक्रिया
भिलाई
Crime News ( फोटो - प्रतिकात्मक )

ऐसे हुई खुलासा

बिना किसी ऑर्डर के पहुंचे पार्सल पर उसे शक हुआ। पार्सल का वजन भी जरूरत से ज्यादा था। जिसके बाद पीड़ित ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने होम थिएटर की जांच की, तो उसके अंदर दो किलो आईईडी देखा। होम थिएटर को आरोपियों ने ऐसे तैयार किया था कि उसे बिजली स्वीच में लगाकर ऑन करते ही बड़ा विस्फोट हो जाता। जांच के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते विवेचना शुरू की तो दूसरी कहानी निकलकर सामने आई। आरोपियों की कड़ी जुड़ती गई।

ये है मामला

एसपी शर्मा ने बताया कि आरोपी विनय वर्मा निवासी कुसमी बाजार अतरिया गांव की ही युवती से एकतरफा प्रेम करता था। युवती की शादी कुछ समय पहले ही मानपुर नाका निवासी से हुई थी। शादी के बाद भी आरोपी युवती को परेशान करने से बाज नहीं आ रहा था। युवती के पति को भी मामले की जानकारी थी। दोनों पति, पत्नी आरोपी की किसी भी हरकत से सचेत थे।

युवती के मायके जाने के दौरान ही आरोपी विनय वर्मा ने प्रेमिका के पति अफसर को जान से मारने की साजिश रची और साथियों के साथ मिलकर बारूद और अन्य सामान का इंतजाम किया।

Crime News: बॉयफ्रेंड के शौक पूरे करने गर्लफ्रेंड बनी 'चोरनी', घर से ही कर डाली लाखों की चोरी… जानें कैसे खुली पोल
कांकेर
गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)

17 Aug 2025 10:48 am

