CG News: मारपीट के बाद गांव में तनाव… हिंसा भड़काने का प्रयास, 11 आरोपी गिरफ्तार

CG News: शहर से सटे ग्राम कोड़ेनवांगाव में बुधवार रात को पुरानी रंजिश और गांव में हुए प्रेम विवाह के विवाद में कहासुनी और मारपीट के बाद गांव में दो पक्षों के बीच तनाव भड़काने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस की तत्परता के चलते गांव में हिंसा जैसी घटना टल गया। बुधवार देर शाम को कोड़ेगांव निवासी जितेन्द्र साहू और नरेन्द्र साहू ने गांव के ही दुलारू साहू और उसकी बेटी अंजली साहू पर पुरानी रंजिश और गांव में हुए एक प्रेम विवाह के मामले को लेकर कहासुनी के बाद हमला कर दिया।