CG News: मारपीट के बाद गांव में तनाव… हिंसा भड़काने का प्रयास, 11 आरोपी गिरफ्तार

CG News: शहर से सटे ग्राम कोड़ेनवांगाव में बुधवार रात को पुरानी रंजिश और गांव में हुए प्रेम विवाह के विवाद में कहासुनी और मारपीट के बाद गांव में दो पक्षों के बीच तनाव भड़काने का प्रयास किया गया। हालांकि पुलिस की तत्परता के चलते गांव में हिंसा जैसी घटना टल गया। बुधवार देर शाम को कोड़ेगांव निवासी जितेन्द्र साहू और नरेन्द्र साहू ने गांव के ही दुलारू साहू और उसकी बेटी अंजली साहू पर पुरानी रंजिश और गांव में हुए एक प्रेम विवाह के मामले को लेकर कहासुनी के बाद हमला कर दिया।
इसकी सूचना पुलिस को मिलते ही थाना प्रभारी अनिल शर्मा दलबल के साथ गांव पहुंचे और दोनों पक्ष के आरोपी जितेन्द्र और नरेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया। दोनाें आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस जहां मामला शांत कराने जुटी थी। वहीं दूसरी ओर गांव के ही युवक रिकेश नेताम द्वारा गांव के ग्रामीणाें को उकसाकर गिरफ्तार आरोपियों पर हमला कराने की कोशिश करने लगा। रिकेश के उकसावे में आकर कई ग्रामीण आरोपियों से मारपीट करने का प्रयास करने लगे।
शर्मा ने बताया कि पीड़ित दुलारू साहू द्वारा समाज में हुए एक प्रेम विवाह मामले में साथ नहीं देने के चलते नाराज जितेन्द्र और नरेन्द्र ने उन पर हमला किया था। लेकिन दोनों आरोपियाें से गांव के रिकेश नेताम की भी पुरानी रंजिश चल रही थी। मौके का फायदा उठाकर उसने नशे में ग्रामीणों को उकसाने का प्रयास कर जबरन बवाल कराया।
पुलिस मामले को शांत करने के बाद दो मामला दर्ज कर 11 आरोपियो को गिरफ्तार कर कार्यवाही कर रही है। कई ग्रामीणो से पूछताछ जारी है। मामले में और गिरफ्तारी हो सकती है। थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने बताया कि दो मामलों में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। आरोपियाें में कोई महिला शामिल नहीं ह।
उस दौरान कुछ लोग उनके घर पर भी हमला करने पहुंच गए। स्थिति को संभालने पुलिस बल ने भी मोर्चा संभाला तो ग्रामीणों ने जितेन्द्र और नरेन्द्र के घर पर हमला कर दिया। मामला बिगड़ता देख अतिरिक्त पुलिस बल के गांव पहुंचने के बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते ग्रामीणाें को शांत करने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने रिकेश नेताम सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया और थाने लाकर मामला पंजीबद्ध किया।
CG News: पुलिस ने पूरे मामले में कुल 11 लोगाें की गिरफतारी की है। इसमें दो नाबालिग आरोपी भी शामिल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसपी लक्ष्य शर्मा भी कोतवाली थाने पहुंचे और पूरे मामले में ब्रीफिंग करते बताया कि गांव मे माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। जिसे पुलिस ने तत्परता दिखाते संभाल लिया। गांव में बल की तैनाती रही।