CG News: नक्सल मुक्त घोषित क्षेत्र में भी तैनात रहेंगे जवान, केन्द्र से नहीं मिला हटाने का आदेश, जानें वजह

मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में वर्तमान में 5 बेस कैंप और 10 से अधिक थाने संचालित हैं। इनमें जिला पुलिस बल के साथ-साथ आईटीबीपी के जवानों की तैनाती की गई है। दोनों बल लंबे समय से नक्सल विरोधी अभियानों में संयुक्त रूप से कार्यरत रहे हैं। हाल ही में बड़े पैमाने पर नक्सलियों के सरेंडर के बाद इस क्षेत्र को नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया था। ऐसे में स्थानीय स्तर पर यह चर्चा थी कि अब सुरक्षा बलों को यहां से हटाया जा सकता है, लेकिन केन्द्र सरकार से अभी तक कोई स्पष्ट आदेश नहीं आने के कारण जवानों की तैनाती यथावत बनी हुई है। जवान निगरानी कर रहे हैं।