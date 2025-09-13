CG Road Accident: तेज रफ्तार का तांडव… 24 घंटे में तीन हादसे, 4 की मौत और 2 जिंदा जले

CG Road Accident: प्रदेश में शुक्रवार को तीन सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई और चार घायल हैं। इनमें दो की मौत जिंदा जलने से हुई है। पहला हादसा खैरागढ़ में दाऊचौरा के पास गुरुवार रात हुआ। यहां मरीज छोड़कर वापस राजनांदगांव लौट रही तेज रफ्तार एंबुलेंस ने बाइक सवार युवक विकांत साहू को चपेट में ले लिया। घटना में गंभीर चोटें आने से विकांत साहू की मौत हो गई।