CG Road Accident: तेज रफ्तार का तांडव… 24 घंटे में तीन हादसे, 4 की मौत और 2 जिंदा जले

CG Road Accident: प्रदेश में शुक्रवार को तीन सड़क हादसों में चार लोगों की मौत हो गई और चार घायल हैं। इनमें दो की मौत जिंदा जलने से हुई है। पहला हादसा खैरागढ़ में दाऊचौरा के पास गुरुवार रात हुआ। यहां मरीज छोड़कर वापस राजनांदगांव लौट रही तेज रफ्तार एंबुलेंस ने बाइक सवार युवक विकांत साहू को चपेट में ले लिया। घटना में गंभीर चोटें आने से विकांत साहू की मौत हो गई।
मृतक विकांत साहू एबिश कंपनी में इंजीनियर था। वहीं दूसरी घटना में मानपुर के ग्राम कहगांव व तेलीटोला के बीच तेज रफ्तार मालवाहक ने बाइक को जोरदार ठोकर मार दी। घटना में कहगांव निवासी बाइक सवार भुपेन्द्र कवलिया की मौत हो गई है और हुमन तारम घायल है।
जगदलपुर जिले के कोड़ेनार थाना क्षेत्र में गुरुवार की देर रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक कार और एसयूवी में भिड़ंत हो गई। हादसे में दो युवक स्पॉट पर ही जल गए और उनकी मौत हो गई। गाडिय़ों में भिड़ंत होते ही लग गई और युवक बाहर नहीं आ पाए। वहीं तीन युवक गाड़ियों से बाहर आ गए और उन्हें गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया।
CG Road Accident: कोड़ेनार टीआई अमित पद्मशाली ने बताया कि गीदम निवासी मानिक गाइन (32) कार से अपने दो दोस्तों सुनील दास मानिकपुरी (23) और अनिकेत कश्यप के साथ शुक्रवार रात खाना खाने तिरथुम ढाबा जा रहे थे।
ढाबा से करीब 8 किमी दूर उनकी कार दंतेवाड़ा की ओर जा रही बोलेरो को रांग साइड में जाकर आमने-सामने भिड़ गई। देखते ही देखते कार आग की चपेट में आ गई और उसमें सवार मानिक गाइन व सुनील मानिकपुरी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। दोनों जिंदा जल गए। बोलेरो चालक बुदेनार निवासी बुधराम भी गंभीर रूप से घायल है।