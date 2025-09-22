Durga Utsav 2025: लाल-गोल्डन रोशनी से जगमगाया मां का दरबार, आज से डोंगरगढ़ में उमड़ेगी आस्था…

ऊपरी मंदिर की गुम्बद में सार्फी डिजाइन श्रद्धालुओं को खासा आकर्षित कर रही है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित रोप-वे की सेवा सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक चालू रहेगी। दोनों ओर की यात्रा के लिए अब श्रद्धालुओं को रु 150 और एक तरफ की यात्रा के लिए रु 100 शुल्क देना होगा। इस बार श्रद्धालुओं द्वारा रेकॉर्ड 8400 ज्योति कलश जलाए जा रहे हैं। ऊपर मंदिर में 7500, नीचे मंदिर में 900 और शीतला मंदिर में 61। यह कलश हर रात 7.30 बजे से 10 दिन तक प्रज्वलित रहेंगे।