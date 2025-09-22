Patrika LogoSwitch to English

राजनंदगांव

Durga Utsav 2025: लाल-गोल्डन रोशनी से जगमगाया मां का दरबार, आज से डोंगरगढ़ में उमड़ेगी आस्था…

Durga Utsav 2025: माता बम्लेश्वरी के दरबार को इस बार लाल और गोल्डन रंगों की झिलमिलाती रोशनी से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र है।

राजनंदगांव

Shradha Jaiswal

Sep 22, 2025

Durga Utsav 2025: लाल-गोल्डन रोशनी से जगमगाया मां का दरबार, आज से डोंगरगढ़ में उमड़ेगी आस्था...(photo-patrika)
Durga Utsav 2025: लाल-गोल्डन रोशनी से जगमगाया मां का दरबार, आज से डोंगरगढ़ में उमड़ेगी आस्था...(photo-patrika)

Durga Utsav 2025: छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ शारदीय नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही धर्मनगरी डोंगरगढ़ भक्तिमय माहौल में सराबोर होगी। माता बम्लेश्वरी के दरबार को इस बार लाल और गोल्डन रंगों की झिलमिलाती रोशनी से सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केन्द्र है।

मंदिर प्रांगण की भव्य सजावट, सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं की व्यापक तैयारी नवरात्र को एक महाउत्सव का रूप दे रही है। एक अक्टूबर तक चलने वाले इस नवरात्रि आयोजन में देशभर से विशेषकर छत्तीसगढ़ के साथ ही महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में डोंगरगढ़ पहुंच रहे हैं।

Durga Utsav 2025: छत्तीसगढ़ समेत देशभर से आते हैं श्रद्धालु

नवरात्र के पहले दिन से ही हजारों पदयात्री एकम पर्व पर माता के दर्शन के लिए देर रात तक पहुंचते रहे। नीचे मंदिर को लाल रंग में तो भैरव व गणेश मंदिर को गोल्डन थीम में सजाया गया है। 6 वर्षों से लगातार लाइटिंग थीम तैयार करने वाले विशाल लाइट (बिलासपुर) के संचालक ने बताया कि इस बार आरजीबी लाइट्स से मंदिर के पीछे धार्मिक दृश्यों को जीवंत किया गया है।

ऊपरी मंदिर की गुम्बद में सार्फी डिजाइन श्रद्धालुओं को खासा आकर्षित कर रही है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित रोप-वे की सेवा सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक चालू रहेगी। दोनों ओर की यात्रा के लिए अब श्रद्धालुओं को रु 150 और एक तरफ की यात्रा के लिए रु 100 शुल्क देना होगा। इस बार श्रद्धालुओं द्वारा रेकॉर्ड 8400 ज्योति कलश जलाए जा रहे हैं। ऊपर मंदिर में 7500, नीचे मंदिर में 900 और शीतला मंदिर में 61। यह कलश हर रात 7.30 बजे से 10 दिन तक प्रज्वलित रहेंगे।

सुरक्षा चाकचौबंद

सुरक्षा के मद्देनजर 1000 पुलिस जवानों तैनात किए गए है। पॉकेटमारों पर नजर रखने के लिए सिविल ड्रेस फोर्स, मुख्य मार्गों पर पेट्रोलिंग और मेला क्षेत्र में यातायात पुलिस की मौजूदगी तय की गई है। नवरात्र शुरू होने से पहले नशे के सौदागरों पर भी कार्रवाई की गई है।

7 स्थानों पर पार्किंग

मुरमुंदा मार्ग- गुरुद्वारा पार्किंग, छिरपानी पार्किंग

खैरागढ़ मार्ग- अग्रसेन चौक, टूरिस्ट लॉज पार्किंग

चिचोला मार्ग- गौशाला पार्किंग व निजी पार्किंग

स्थानीय श्रद्धालु- नीचे मंदिर के सामने ट्रस्ट पार्किंग

22 Sept 2025 11:37 am

Durga Utsav 2025: लाल-गोल्डन रोशनी से जगमगाया मां का दरबार, आज से डोंगरगढ़ में उमड़ेगी आस्था…

