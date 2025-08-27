Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर मारे गए 4 नक्सली, 8 घंटे से चल रही गोलीबारी

Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। यह मुठभेड़ गढ़चिरौली-नारायणपुर बॉर्डर पर हो रही है, जो करीब 8 घंटे से चल रही है। गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से 1 पुरुष और 3 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए हैं।