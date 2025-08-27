Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर मारे गए 4 नक्सली, 8 घंटे से चल रही गोलीबारी

Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। यह मुठभेड़ गढ़चिरौली-नारायणपुर बॉर्डर पर हो रही है, जो करीब 8 घंटे से चल रही है। गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से 1 पुरुष और 3 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए हैं।
इस दौरान मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों को 4 हथियार भी मिले हैं, जिनमें 1 SLR, 2 INSAS राइफल और 1 नग 303 राइफल शामिल है। बरामद हथियार इस बात की पुष्टि करते हैं कि नक्सली बड़ी वारदात की फिराक में थे।
Naxal Encounter: इस ऑपरेशन को C-60 कमांडो और CRPF ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। लंबे समय से इस इलाके में नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ने की सूचना मिल रही थी। इसी इनपुट पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो मुठभेड़ में बदल गया।
गढ़चिरौली डीआईजी अंकित गोयल ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल इस बात की जांच कर रहे हैं कि मुठभेड़ के दौरान और कितने नक्सली वहां मौजूद थे और वे किस दिशा में भागे।