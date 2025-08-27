Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर मारे गए 4 नक्सली, 8 घंटे से चल रही गोलीबारी

Naxal Encounter: गढ़चिरौली-नारायणपुर बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 8 घंटे मुठभेड़। 1 पुरुष व 3 महिला नक्सली मारे गए, 4 हथियार बरामद।

राजनंदगांव

Laxmi Vishwakarma

Aug 27, 2025

महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर बड़ी मुठभेड़ (Photo source- Patrika)
महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा पर बड़ी मुठभेड़ (Photo source- Patrika)

Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है। यह मुठभेड़ गढ़चिरौली-नारायणपुर बॉर्डर पर हो रही है, जो करीब 8 घंटे से चल रही है। गोलीबारी के बाद सुरक्षा बलों ने मौके से 1 पुरुष और 3 महिला नक्सलियों के शव बरामद किए हैं।

Naxal Encounter: हथियारों का जखीरा मिला

इस दौरान मुठभेड़ स्थल से सुरक्षा बलों को 4 हथियार भी मिले हैं, जिनमें 1 SLR, 2 INSAS राइफल और 1 नग 303 राइफल शामिल है। बरामद हथियार इस बात की पुष्टि करते हैं कि नक्सली बड़ी वारदात की फिराक में थे।

ये भी पढ़ें

Naxalite Arrested: 2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार, सुरक्षाबलों पर हुए घातक हमलों में रहा शामिल
सुकमा
2 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार (Photo source- Patrika)

संयुक्त अभियान

Naxal Encounter: इस ऑपरेशन को C-60 कमांडो और CRPF ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया। लंबे समय से इस इलाके में नक्सलियों की गतिविधियां बढ़ने की सूचना मिल रही थी। इसी इनपुट पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जो मुठभेड़ में बदल गया।

अधिकारियों ने की पुष्टि

गढ़चिरौली डीआईजी अंकित गोयल ने मुठभेड़ की पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बल इस बात की जांच कर रहे हैं कि मुठभेड़ के दौरान और कितने नक्सली वहां मौजूद थे और वे किस दिशा में भागे।

ये भी पढ़ें

21 नक्सलियों ने छोड़ा ‘लाल गलियारा’, 8 लाख का इनामी केशा लेकाम व महिला नक्सली भी शामिल
दंतेवाड़ा
'लाल आतंक' से तौबा (Photo source- Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 05:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Naxal Encounter: छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र बॉर्डर पर मारे गए 4 नक्सली, 8 घंटे से चल रही गोलीबारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.