Online Fraud: शेयर मार्केट के नाम पर ठगी का बड़ा खेल, व्यापारी को लगा 1 करोड़ 26 लाख रुपए का चूना

जानकारी के मुताबिक, अज्ञात मोबाइल धारक ने युवक से संपर्क कर फर्जी शेयर मार्केट प्लेटफॉर्म पर निवेश करने का प्रलोभन दिया। आरोपी ने भरोसा दिलाया कि रकम लगाने पर कुछ ही दिनों में दोगुना लाभ मिलेगा। इस झांसे में आकर युवक ने अलग-अलग ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल 1 करोड़ 26 लाख रुपए भेज दिए। कुछ दिनों बाद जब लाभ की रकम नहीं मिली और संपर्क भी टूट गया, तब युवक को ठगी का अहसास हुआ। उसने तत्काल इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।