राजनंदगांव

Online Fraud: शेयर मार्केट के नाम पर ठगी का बड़ा खेल, व्यापारी को लगा 1 करोड़ 26 लाख रुपए का चूना

Online Fraud: फर्जी शेयर मार्केट प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापारी युवक से 1 करोड़ 26 लाख रुपए की ठगी। रुपए डबल करने का झांसा देकर साइबर ठगों ने किया बड़ा फ्रॉड।

राजनंदगांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 29, 2025

Online Fraud (photo source- Patrika)

Online Fraud (photo source- Patrika)

Online Fraud: राजनांदगांव शहर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें एक युवा बिजनेसमैन को ऑनलाइन शेयर मार्केटिंग के जरिए पैसे डबल करने का वादा करके 1.26 करोड़ रुपए (12.6 मिलियन रुपए) की ठगी की गई। पीड़ित ने इसकी रिपोर्ट शहर के कोतवाली थाने में दर्ज कराई है।

जानकारी के मुताबिक, अज्ञात मोबाइल धारक ने युवक से संपर्क कर फर्जी शेयर मार्केट प्लेटफॉर्म पर निवेश करने का प्रलोभन दिया। आरोपी ने भरोसा दिलाया कि रकम लगाने पर कुछ ही दिनों में दोगुना लाभ मिलेगा। इस झांसे में आकर युवक ने अलग-अलग ट्रांजैक्शन के माध्यम से कुल 1 करोड़ 26 लाख रुपए भेज दिए। कुछ दिनों बाद जब लाभ की रकम नहीं मिली और संपर्क भी टूट गया, तब युवक को ठगी का अहसास हुआ। उसने तत्काल इसकी शिकायत कोतवाली थाने में की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Online Fraud: प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ठगों ने फर्जी वेबसाइट और मोबाइल एप का इस्तेमाल किया है, जिससे निवेशकों को वास्तविक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का आभास होता है। साइबर सेल की टीम अब ट्रांजैक्शन डिटेल और मोबाइल नंबर की ट्रेसिंग में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

29 Oct 2025 05:59 pm

Published on:

29 Oct 2025 05:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Online Fraud: शेयर मार्केट के नाम पर ठगी का बड़ा खेल, व्यापारी को लगा 1 करोड़ 26 लाख रुपए का चूना

