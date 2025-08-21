Patrika LogoSwitch to English

राजसमंद

Rajsamand News: खेत में अवैध गांजा की खेती, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

चारभुजा पुलिस ने अवैध गांजा की खेती करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

राजसमंद

Santosh Trivedi

Aug 21, 2025

Photo- Patrika

Rajsamand News: चारभुजा पुलिस ने अवैध गांजा की खेती करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी प्रीति रतनु ने बताया कि 19 अगस्त को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम पंचायत झीलवाड़ा के राजस्व गांव नाथ जी का गुड़ा में एक व्यक्ति अपने खेत में अन्य पौधों की आड़ में गांजे के पौधे उगा रहा है।

कैनाबिस सटिवा के हरे पौधे बोए हुए पाए गए

सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची तो खेत में गांजा (कैनाबिस सटिवा) के हरे पौधे बोए हुए पाए गए। पुलिस ने जब्त किए गए पौधों का वजन किया, जो कुल 34 किलो 200 ग्राम निकला। जांच में पता चला कि यह खेती आरोपी लाल सिंह चदाणा निवासी नाथजी का गुड़ा चारभुजा द्वारा की गई थी।

अवैध रूप से गांजे की खेती करना आबकारी अधिनियम के तहत अपराध

अवैध रूप से गांजे की खेती करना आबकारी अधिनियम के तहत अपराध है। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पकड़-धकड़ की इस कार्रवाई में भंवर सिंह (सहायक उप निरीक्षक), धर्मेंद्र, विनोद कुमार, जेठाराम (आसूचना अधिकारी) और महेंद्र सिंह शामिल रहे।

Updated on:

21 Aug 2025 06:09 pm

Published on:

21 Aug 2025 06:08 pm

Rajsamand News: खेत में अवैध गांजा की खेती, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

