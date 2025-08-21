Rajsamand News: खेत में अवैध गांजा की खेती, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

अवैध रूप से गांजे की खेती करना आबकारी अधिनियम के तहत अपराध है। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पकड़-धकड़ की इस कार्रवाई में भंवर सिंह (सहायक उप निरीक्षक), धर्मेंद्र, विनोद कुमार, जेठाराम (आसूचना अधिकारी) और महेंद्र सिंह शामिल रहे।