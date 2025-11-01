‘हथियार डाले, लेकिन चलाना नहीं भूले आजम खान’, सियायत में अभी चलता है सिक्का! भविष्य की रणनीति को लेकर क्या बोले?

भविष्य की रणनीति को लेकर क्या बोले आजम खान? फोटो सोर्स-पत्रिका न्यूज
Azam Khan Latest News: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान का कहना है कि उनकी राजनीतिक पारी समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर भी खुलकर बातचीत की।
समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान ने कहा, ''जेल से आने के बाद आवाज में थोड़ी खामोशी इसीलिए है, क्योंकि थोड़ी सेहत की वजह से आवाज में कमजोरी है। बाकी जब मैच शुरू होगा तो बैटिंग होगी।''
आजम खान ने कहा,'' यह एक तरह से राजनीतिक दलों की रस्म सी होती है, सीनियर लोगों को सम्मान दिया जाता है। जिन दिनों मैं जेल में था, उन चुनावों में भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मेरा और अब्दुल्लाह का नाम रहा। जाहिर है, जेल से बाहर नहीं जा सकते थे। तबीयत और सुरक्षा कारणों से भी अब नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास फिलहाल किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। जो 'Y श्रेणी' की सिक्योरिटी मिली थी, वह कुछ कमी और कारणों से मैंने खुद ही वापस कर दी।''
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार की हालत अच्छी नहीं है। वहां बदलाव होना चाहिए। बिहार की जनता समझदार है। वहां की जनता कुछ ना कुछ सही फैसला जरूर लेगी। बिहार जाने पर उन्होंने कहा, ''मेरा दिल चाहता है कि ना सिर्फ मैं वहां जाऊं, बल्कि अगर किसी तरह मेरा योगदान हो सके, तो उसमें हिस्सा लूं।''
इस सवाल के जवाब में आजम खान ने कहा, '' अगर मैंने संन्यास ले लिया होता, तो आप लोग नहीं आते। आप तो सिर्फ यह देखने आते हैं कि बुझे हुए चिराग के पास जाने की क्या आवश्यकता है। चिराग में लौ कितनी है?'' उन्होंने कहा कि चिरागों का जलना अब उनके हाथ में नहीं है लेकिन वह रोशन होने के पक्ष में हैं।''
