‘हथियार डाले, लेकिन चलाना नहीं भूले आजम खान’, सियायत में अभी चलता है सिक्का! भविष्य की रणनीति को लेकर क्या बोले?

आजम खान ने कहा,'' यह एक तरह से राजनीतिक दलों की रस्म सी होती है, सीनियर लोगों को सम्मान दिया जाता है। जिन दिनों मैं जेल में था, उन चुनावों में भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मेरा और अब्दुल्लाह का नाम रहा। जाहिर है, जेल से बाहर नहीं जा सकते थे। तबीयत और सुरक्षा कारणों से भी अब नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास फिलहाल किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। जो 'Y श्रेणी' की सिक्योरिटी मिली थी, वह कुछ कमी और कारणों से मैंने खुद ही वापस कर दी।''