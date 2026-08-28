जावरा में 35 पाव देशी मदिरा, हाथ भट्टी जब्त

datia news (भाई ने की भाई की हत्या Photo Source- Patrika)
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जावरा। आबकारी विभाग ने अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जावरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। जिला आबकारी अधिकारी विकास मंडलोई ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की टीम ने जावरा के ग्राम नौलक्खा में अवैध मदिरा के ठिकानों पर दबिश दी। दबिश अभियान के दौरान मौके से 35 पाव देशी मदिरा प्लेन जब्त की गई। इसके अतिरिक्त, अवैध रूप से निर्मित की जा रही पांच लीटर हाथ भट्टी मदिरा और कच्ची मदिरा भी बरामद की गई। आबकारी दल ने सभी जब्त सामग्री को अपने कब्जे में लिया।
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