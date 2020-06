BREAKING मध्यप्रदेश में उपचुनाव से पहले 56 बडे़ अधिकारियों के तबादले

रतलाम. मध्यप्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 56 बडे़ अधिकारियों के तबादले शुक्रवार शाम को कर दिए है। इन तबादलों से रतलाम में राजस्व विभाग के दो बडे़ अधिकारी भी प्रभावित हुए है। रतलाम शहर एसडीएम लक्ष्मी गामड़ को संयुक्त कलेक्टर अलीराजपुर और आलोट के एसडीएम चंद्र सिंह सोलंकी का खंडवा तबादला हुआ है। इनके अधिकारियों के स्थान पर शासन ने जबलपुर से डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले और भोपाल से डिप्टी कलेक्टर राजेश कुमार शुक्ला का रतलाम तबादला किया है। इन तबादलों में संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सहित नगर निगम के अधिकारी प्रभावित हुए है।

मध्यप्रदेश में जल्दी ही विधानसभा की 24 सीट पर उपचुनाव होना है। इन उपचुनाव के पूर्व प्रशासनीक सर्जरी हो रही है। इसी बीच राज्य सरकार ने रतलाम के सहित 56 बडे़ अधिकारियों के तबादले कर दिए है। इन तबादलों में रतलाम शहर की एसडीएम लक्ष्मी गामड़ भी प्रभावित हुई है। बता दे कि गामड़ सुबह 7 बजे से लेकर रात में 1 से 2 बजे तक कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रही है। इतना ही नहीं, इनके अलावा आलोट के एसडीएम चंद्रसिंह सोलंकी को भी खंडवा भेज दिया है।

