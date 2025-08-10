सड़क पर मूंगफली बेचती लड़की बेसुध होकर गिर पड़ी, फिर महिला पुलिसकर्मी ने रक्षक बनकर बचाया

MP News :मध्य प्रदेश में रतलाम से खाकी की संवेदनशीलता सामने आई है। यहां सड़क पर मूंगफली बेचने वाली लड़की बेहोश हो गई। जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने किसी रक्षक की तरह लड़की जान बचाई। अब इस घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।