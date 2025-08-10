सड़क पर मूंगफली बेचती लड़की बेसुध होकर गिर पड़ी, फिर महिला पुलिसकर्मी ने रक्षक बनकर बचाया

MP News :मध्य प्रदेश में रतलाम से खाकी की संवेदनशीलता सामने आई है। यहां सड़क पर मूंगफली बेचने वाली लड़की बेहोश हो गई। जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने किसी रक्षक की तरह लड़की जान बचाई। अब इस घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
दरअसल, रतलाम के दो बत्ती चौराहे पर नामली के 12 पत्थर इलाके में रहने वाली बच्ची सड़क पर ठेला गाड़ी से मूंगफली और केला बेचती है। अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस दौरान वहां पहुंची ट्रैफिक थाना प्रभारी नीलम चौगड़ ने उसे तुरंत सीपीआर देकर जान बचाई।
इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इसके पहले भी जब नीलम चौघड कालूखेड़ा थाना प्रभारी थी, तब भी एक मासूम बच्ची के अपहरण के मामले में उनका बड़ा ही संवेदनशील चेहरा देखने को मिला था।