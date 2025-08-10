10 अगस्त 2025,

रतलाम

सड़क पर मूंगफली बेचती लड़की बेसुध होकर गिर पड़ी, फिर महिला पुलिसकर्मी ने रक्षक बनकर बचाया

MP News : दो बत्ती चौराहे पर नामली के 12 पत्थर इलाके की लड़की सड़क पर ठेला गाड़ी से मूंगफली बेचती है। अचानक वो बेहोश होकर गिर गई, जिसे महिला पुलिसकर्मी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए बचाया।

रतलाम

Faiz Mubarak

Aug 10, 2025

MP News
महिला पुलिसकर्मी की संवेदनशीलता (Photo Source- Video Screenshot)

MP News :मध्य प्रदेश में रतलाम से खाकी की संवेदनशीलता सामने आई है। यहां सड़क पर मूंगफली बेचने वाली लड़की बेहोश हो गई। जिसके बाद महिला पुलिसकर्मी ने किसी रक्षक की तरह लड़की जान बचाई। अब इस घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, रतलाम के दो बत्ती चौराहे पर नामली के 12 पत्थर इलाके में रहने वाली बच्ची सड़क पर ठेला गाड़ी से मूंगफली और केला बेचती है। अचानक वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। इस दौरान वहां पहुंची ट्रैफिक थाना प्रभारी नीलम चौगड़ ने उसे तुरंत सीपीआर देकर जान बचाई।

आधी रात को गधे पर उल्टा बैठकर श्मशान के चक्कर काट रहा था शख्स, चौंका देगी वजह
उज्जैन
Strange Trick For Rain

वीडियो हो रहा वायरल

इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इसके पहले भी जब नीलम चौघड कालूखेड़ा थाना प्रभारी थी, तब भी एक मासूम बच्ची के अपहरण के मामले में उनका बड़ा ही संवेदनशील चेहरा देखने को मिला था।

इंदौर अपर कलेक्टर की कार भीषण हादसे का शिकार, परिवार के 7 लोग हुए घायल, बच्चे की हालत नाजुक
शिवपुरी
Indore Additional Collector Accident

Published on:

10 Aug 2025 02:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / सड़क पर मूंगफली बेचती लड़की बेसुध होकर गिर पड़ी, फिर महिला पुलिसकर्मी ने रक्षक बनकर बचाया

