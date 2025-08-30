यात्री कृपया ध्यान दें, एमपी से गुजरने वाली 4 ट्रेनें निरस्त, जाने त्योहार के दिनों में क्यों हुआ ये फैस

गाड़ी नंबर-12919 डॉ. अंबेडकर नगर (महू) से श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त की गई है।

गाड़ी नंबर-12473 गांधीधाम से श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को निरस्त किया गया है।

गाड़ी नंबर-12920 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा से डॉ. अंबेडकर नगर (महू) आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को कैंसिल किया गया है।

गाड़ी नंबर-12472 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा से बांद्रा टर्मिनस जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल की गई है।