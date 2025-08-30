यात्री कृपया ध्यान दें, एमपी से गुजरने वाली 4 ट्रेनें निरस्त, जाने त्योहार के दिनों में क्यों हुआ ये फैस

Indian Railway Passengers Be Alert : त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनों को रेलवे द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में कठुआ-माधोपुर पंजाब रेल खंड पर ट्रैफिक सस्पेंड होने के कारण ये फैसला लिया गया।
गाड़ी नंबर-12919 डॉ. अंबेडकर नगर (महू) से श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त की गई है।
गाड़ी नंबर-12473 गांधीधाम से श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को निरस्त किया गया है।
गाड़ी नंबर-12920 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा से डॉ. अंबेडकर नगर (महू) आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को कैंसिल किया गया है।
गाड़ी नंबर-12472 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा से बांद्रा टर्मिनस जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल की गई है।
रेलवे द्वारा इन विशेष ट्रेनों को निरस्त किये जाने के बाद यात्रियों से अपील की गई है कि, अपनी आगामी यात्रा से पहले ट्रेनों की ताजा स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि, किसी भी विलंब से बचे रहें।