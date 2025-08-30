Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रतलाम

यात्री कृपया ध्यान दें, एमपी से गुजरने वाली 4 ट्रेनें निरस्त, जाने त्योहार के दिनों में क्यों हुआ ये फैस

Indian Railway Passengers Be Alert : रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनों को रेलवे द्वारा निरस्त कर दिया गया है। जानें कारण..।

रतलाम

Faiz Mubarak

Aug 30, 2025

Indian Railway Passengers Be Alert
यात्री कृपया ध्यान दें (Photo Source- Patrika)

Indian Railway Passengers Be Alert : त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के रतलाम रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 4 ट्रेनों को रेलवे द्वारा निरस्त कर दिया गया है। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में कठुआ-माधोपुर पंजाब रेल खंड पर ट्रैफिक सस्पेंड होने के कारण ये फैसला लिया गया।

रेलवे ने ये ट्रेनें निरस्त कीं

गाड़ी नंबर-12919 डॉ. अंबेडकर नगर (महू) से श्रीमाता वैष्णोदेवी कटड़ा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन निरस्त की गई है।
गाड़ी नंबर-12473 गांधीधाम से श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को निरस्त किया गया है।
गाड़ी नंबर-12920 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा से डॉ. अंबेडकर नगर (महू) आने वाली एक्सप्रेस ट्रेन को कैंसिल किया गया है।
गाड़ी नंबर-12472 श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा से बांद्रा टर्मिनस जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कैंसिल की गई है।

ये भी पढ़ें

एमपी में बारिश का कहर, नदी-नाले उफान पर, फसलें बर्बाद, पहाड़ी पर चढ़कर लोगों ने बचाई जान
नीमच
Rain Wreak Havoc

रेलवे की अपील

रेलवे द्वारा इन विशेष ट्रेनों को निरस्त किये जाने के बाद यात्रियों से अपील की गई है कि, अपनी आगामी यात्रा से पहले ट्रेनों की ताजा स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि, किसी भी विलंब से बचे रहें।

ये भी पढ़ें

बस चलाते ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, बच गई 50 यात्रियों की जान, कैमरे में कैद हुई घटना
इंदौर
Bus Driver Heart Attack Video

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 04:07 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ratlam / यात्री कृपया ध्यान दें, एमपी से गुजरने वाली 4 ट्रेनें निरस्त, जाने त्योहार के दिनों में क्यों हुआ ये फैस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.