special train: रेलवे चलाएगा तीन त्यौहार स्पेशल ट्रेनें, एमपी के इन स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज

special train : पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के त्यौहारी सीजन को देखते हुए तीन स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। ये तीनों स्पेशल ट्रेनें विशेष किराए पर चलाई जाएंगी और इनके संचालन से त्यौहारों पर ट्रेनों में होने वाली भीड़ और यात्रियों को होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। त्यौहारों पर चलाई जाने वाली तीनों स्पेशल ट्रेनें मध्यप्रदेश के कुछ स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। तीनों स्पेशल ट्रेनों का टाइम टेबिल और स्टॉपेज जानने के लिए पढ़ें पूरी खबर…
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार त्यौहारी सीजन पर चलाई जा रही तीनों स्पेशल ट्रेनों का टाइम टेबिल और स्टॉपेज इस प्रकार है।
-- 1. ट्रेन संख्या 09095/09096 बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल (16 फेरे)- ट्रेन संख्या 09095 बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से 11:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 17:30 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। यह ट्रेन 1 अक्टूबर से 19 नवंबर 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09096 अयोध्या कैंट-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को अयोध्या कैंट से 21:00 बजे प्रस्थान करेगी और शनिवार को 06:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 2 अक्टूबर से 20 नवंबर 2025 तक चलेगी। इस ट्रेन का दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, नवसारी, सूरत, भरूच, वडोदरा, दाहोद, मेघनगर, रतलाम, नागदा, उज्जैन, मक्सी, शुजालपुर, सीहोर, संत हिरदाराम नगर, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, उरई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ और बाराबंकी स्टेशनों पर स्टॉपेज होगा। इस ट्रेन में एसी-3 टियर, स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।
-- 2. ट्रेन संख्या 09097/09098 बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना जंक्शन साप्ताहिक स्पेशल (18 फेरे)- ट्रेन संख्या 09097 बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना जं. साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक रविवार को बांद्रा टर्मिनस से 21:50 बजे प्रस्थान करेगी और मंगलवार को 00:30 बजे लुधियाना जं. पहुंचेगी। यह ट्रेन 5 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक चलेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09098 लुधियाना जं.-बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को लुधियाना जं. से 04:00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 10:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। यह ट्रेन 7 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2025 तक चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, वलसाड, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, मथुरा जं., नई दिल्ली, पानीपत और अम्बाला स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी-2 टियर, एसी-3 टियर और एसी-3 टियर (इकोनॉमी) क्लापस कोच होंगे।
-- 3. ट्रेन संख्या 09151/09152 उधना-जयनगर स्पेशल (02 फेरे)- ट्रेन संख्या 09151 उधना-जयनगर स्पेशल मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को उधना से 06:45 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 21:30 बजे जयनगर पहुंचेगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09152 जयनगर-उधना स्पेशल बुधवार 01 अक्टूबर 2025 को जयनगर से 23:00 बजे प्रस्थान करेगी और शुक्रवार को 17:45 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में सूरत, भरूच, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, उज्जैन, शुजालपुर, संत हिरदाराम नगर, बीना, कटनी मुरवारा, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा, दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।
ट्रेन संख्या की 09151 बुकिंग 28 सितंबर, 2025 से तथा ट्रेन संख्या, 09095 एवं 09097 की बुकिंग 29 सितंबर, 2025 से सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी। ट्रेनों के ठहराव, संरचना और समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।