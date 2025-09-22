75 इंच TV खरीदने पर मिलेगा ’21 हजार’ का फायदा, फ्रिज-एसी में भी मिलेगी छूट

MP News: सरकार द्वारा जीएसटी की दर में 10 प्रतिशत की कमी के चलते इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार कारोबार में बूम आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारियों ने नए फीचर व तकनीक वाले उपकरण मंगाए हैं, जो ग्राहकों को आकर्षित करेंगे। इसके साथ ही कारोबारी क्रेडिट कार्ड, फेस्टिवल डिस्काउंट के साथ विभिन्न ऑफर दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की वारंटी की सीमा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी है।