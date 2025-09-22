75 इंच TV खरीदने पर मिलेगा ’21 हजार’ का फायदा, फ्रिज-एसी में भी मिलेगी छूट

MP News: सरकार द्वारा जीएसटी की दर में 10 प्रतिशत की कमी के चलते इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस बार कारोबार में बूम आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारियों ने नए फीचर व तकनीक वाले उपकरण मंगाए हैं, जो ग्राहकों को आकर्षित करेंगे। इसके साथ ही कारोबारी क्रेडिट कार्ड, फेस्टिवल डिस्काउंट के साथ विभिन्न ऑफर दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की वारंटी की सीमा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल कर दी है।
वर्तमान में बड़ी टीवी व एसी पर 28 प्रतिशत जीएसटी लग रहा है। सरकार ने आज से इसे घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। इसके चलते जो 43 इंच की टीवी 25 हजार में मिल रही थी। वह अब 22,500 में मिलेगी। उपभोक्ता को 2250 का फायदा होगा। सभी प्रकार के आफर व डिस्काउंट मिलाकर 55 इंची टीवी में आठ हजार, 65 इंची टीवी 15 हजार व 75 इंची टीवी 21 हजार का फायदा होगा।
इस बार कंपनियों ने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स आयटमों पर खासे फेस्टिवल डिस्काउंट व आफर की बौछार कर दी है। ऐसे में इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के कारोबार में खासा बूम आने की उम्मीद है।- जय शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी।
नए फीचर के साथ 20 साल की वारंटी वाले उपकरण बाजार में उतारे हैं। जीएसटी में 10 प्रतिशत की कमी है। इससे इस बार उपभोक्ता खरीदारी का रुख करेंगे। पिछले साल के मुकाबले 20 प्रतिशत की ग्रोथ आने की उम्मीद है। - मनीष जैन, इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी।
इस बार एलईडी की क्लियरिटी को ध्यान में रखते हुए मिनी एलईडी, डीश वार्शर, वाइस व मोबाइल से चलते वाले टीवी, वाशिंग मशीन, पंख्रे व एसी बाजार में उपलब्ध है। लैपटॉप में 13 वां जनरेशन नए साफ्टवेयर के साथ आया है। इसके साथ ही इस बार एयर फायर वाले माइक्रोवेव भी आए हैं। इनकी खरीदी के पूर्व बाजार में जानकारी लेने ग्राहक जा रहे है। कारोबारियों के अनुसार नवरात्र से खरीदी शुरू होगी।
कोराबारी व इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां एमआरपी पर 40 प्रतिशत, क्रेडिट कार्ड पर 20 प्रतिशत की छूट दे रही है। इसके अलावा इएमआई के अंतर्गत कही पर एक रुपया तो कहीं पर 100 रुपए जमा कर आप उपकरण ले जा सकते हैं। इसकी समयावधि 30 माह की कर दी है। इसके अलावा यूपीआई डिस्काउंट भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही पांच हजार से 10 हजार तक के गिफ्ट भी प्रदान किए जाएंगे।