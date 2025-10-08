Kartik Snan Ke Niyam : कार्तिक मास में ऐसे करें तुलसी पूजा और स्नान

पवित्र तुलसी के पत्तों से मालाएँ भी बनाई जाती हैं, जिनका उपयोग धार्मिक आयोजनों और त्योहारों पर मूर्तियों और मंदिरों को सजाने के लिए किया जाता है। एक अन्य मान्यता यह भी है कि तुलसी का पौधा समृद्धि, धन और सौभाग्य की देवी, देवी लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। इसलिए, कई लोग इसे एक पवित्र पौधा मानते हैं जिसकी देखभाल श्रद्धा और देखभाल से करनी चाहिए। हिंदुओं का मानना ​​है कि पवित्र तुलसी की पूजा करने से समृद्धि, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यहाँ बताया गया है कि आप पवित्र कार्तिक मास के दौरान तुलसी के पौधे की पूजा कैसे कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में सौभाग्य आए।