ब्रह्मचारिणी नाम का क्या है अर्थ? जानें सर्वत्र विजय दिलानेवाली देवी का तपस्वी स्वरूप

Maa Brahmacharini : नवरात्र के दूसरे दिन सोमवार को माता ब्रह्मचारिणी की पूजा-अर्चना की जा रही है। साधकों के लिए यह दिन अपने मन को मां भगवती के चरणों में लगाने का होता है। माता ब्रह्मचारिणी, मां दुर्गाजी का दूसरा स्वरूप हैं। उनकी उपासना से भक्तों और साधकों को अनंत फल मिलता है। भविष्य पुराण में मां ब्रह्मचारिणी के सौम्य रूप का उल्लेख किया गया है। उनके एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल रहता है। माता ब्रह्मचारिणी के नाम का भावार्थ है: तप का आचरण करने वाली। वे सर्वत्र विजय दिलानेवाली देवी हैं।