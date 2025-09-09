आरोप: देवरी थाने में पुलिसकर्मियों ने अधिवक्ता के साथ की अभद्रता, एसपी से शिकायत

अधिवक्ताओं ने सोमवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर देवरी में थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं ने आवेदन में बताया कि 5 सितंबर को अधिवक्ता पंकज कुमार सेन अपने पक्षकार की थाने में अपराध की गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी लेने गए थे। जहां थाने में मौजूद आरक्षक अमित कुर्मी ने धक्का दिया और कहा थाने से बाहर निकल जाओ। अधिवक्ता जब घटना का वीडियो बनाने लगा तो पुलिसकर्मियों ने मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। अन्य पुलिसकर्मी आए और हाथ मरोड़कर अंदर ले गए और अधिवक्ता से अभद्रता की। पुलिसकर्मियों ने झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी। इसके अलावा देवरी थाना प्रभारी ने भी अभद्रता की। अधिवक्ताओं ने कहा कि पूरी घटना थाने के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मौके पर पहुंचकर एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने मामले की जांच कराकर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।