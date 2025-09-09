फिजियोथैरेपी की तकनीक बुजुर्गों की समस्याओं का कर रहीं निदान

सागर . बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के आर्थोपेडिक विभाग व फिजियोथैरेपी विंग ने सोमवार को विश्व फिजियोथैरेपी दिवस पर स्वस्थ वृद्धावस्था विषय पर कार्यक्रम किया। मुख्य अतिथि वर्षा ठाकुर रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीन डॉ. पीएस ठाकुर, अधीक्षक डॉ. राजेश जैन ने की। इस अवसर पर वक्ताओं ने बताया कि रोग के बाद पुनर्वास के लिए फिजियोथैरेपी महत्वपूर्ण है। अस्थि रोग विभाग में मौजूद फिजियोथैरेपी विंग से बुजुर्गों को फायदा हो रहा है। फिजियोथैरेपी बढ़ती उम्र में होने वाली शारीरिक समस्याओं को रोकने और जीवन को सक्रिय व स्वस्थ बनाए रखने में भी सहायक है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और फिजियोथैरेपी की तकनीक बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव लाती हैं। ऑर्थोपेडिक विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. गौरव अग्रवाल ने व्याख्यान के माध्यम से उपस्थित लोगों को स्वस्थ वृद्धावस्था का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन फिजियोथैरेपी विंग के प्रभारी डॉ. सुरेंद्र कुमार पडरय़ा, डॉ. अर्चना वर्मा, भूपेंद्र कुर्मी द्वारा किया गया। इस दौरान छात्रों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता, डॉक्टर्स के लिए फिटनेस प्रतियोगिता हुई। कार्यक्रम में अस्थि रोग विभाग के डॉ अंशुल गुप्ता, डॉ. प्रेमचंद अहिरवार मौजूद रहे।