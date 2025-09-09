सरकार मांगें माने वरना सहकारी कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी जारी

संगठन के महासचिव अरविंद्र तिवारी ने धरना प्रदर्शन में संबोधित करते हुए कहा कि हमारी मांगें जब तक नहीं मानी जाती तब तक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के पदस्थ 60 कर्मचारियों को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सागर में शासन के आदेशानुसार व्यय का भुगतान किया जाए। पीडीएस प्रणाली से मिलने वाले वेतन, मानदेय, परिवहन, कमीशन आदि की राशि में वृद्धि हो। समितियों में पदस्थ कर्मचारियों को शासन के आदेशानुसार प्रति माह मिलने वाली वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। इस दौरान पुष्पेंद्र सिंह राजपूत, उमाशंकर खड़े, डेलन सिंह, निम्मू सेन, बृजेंद्र सिंह, बृज बिहारी दुबे, अंशुल दुबे, अमित उपाध्याय, बसंत सिंह राजपूत, अमित तिवारी, धनीराम विश्वकर्मा, प्रमोद साहू, सुनील तिवारी, रमेश तिवारी, मनोहर तिवारी, विनय उपाध्याय, कमलेश जैन उपस्थिति रहे।