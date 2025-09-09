रविवार को छुट्टी के दिन राजघाट नहाने गए विवि के दो छात्र डूबे, एक को बचाया और दूसरा लापता

गोपालगंज थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि पन्ना के सलेहा गांव निवासी 20 वर्षीय नितिन पुत्र राजकुमार पटेल विश्वविद्यालय में पढ़ता है। रविवार को वह अपने दोस्तों के साथ राजघाट में पिकनिक मनाने गया था। जहां दोपहर में नदी में नहा रहे दोस्तों के साथ वह भी पानी में उतर गया। पानी के तेज बहाव में बह गया, जबकि दूसरा छात्र भी बाल-बाल बचा। चट्टान के नीचे बने गहरी खाई में वह लापता हो गया। दोस्तों ने उसे पहले अपने स्तर से खोजने के प्रयास किए और जब नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर गोपालगंज थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद सीएसपी ललित कश्यप भी पहुंच गए। पानी से युवक को तलाशने की कवायद शुरू हुई।