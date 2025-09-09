रविवार को छुट्टी के दिन राजघाट नहाने गए विवि के दो छात्र डूबे, एक को बचाया और दूसरा लापता

पुलिस व एसडीइआरएफ की टीमें दो दिन से कर रहीं तलाश
सागर. छुट्टी के दिन रविवार को राजघाट नहाने गए विश्वविद्यालय के दो छात्र हादसे का शिकार हो गए। यह दोनों राजघाट बांध के ओवरफ्लो पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गए थे। इनमें से एक छात्र को बच गया, लेकिन दूसरा बह गया। रविवार शाम से ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें छात्र को बेबस नदी में तलाश कर रहीं हैं। लेकिन 36 घंटे बाद भी वह नहीं मिल सका।
गोपालगंज थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि पन्ना के सलेहा गांव निवासी 20 वर्षीय नितिन पुत्र राजकुमार पटेल विश्वविद्यालय में पढ़ता है। रविवार को वह अपने दोस्तों के साथ राजघाट में पिकनिक मनाने गया था। जहां दोपहर में नदी में नहा रहे दोस्तों के साथ वह भी पानी में उतर गया। पानी के तेज बहाव में बह गया, जबकि दूसरा छात्र भी बाल-बाल बचा। चट्टान के नीचे बने गहरी खाई में वह लापता हो गया। दोस्तों ने उसे पहले अपने स्तर से खोजने के प्रयास किए और जब नहीं मिला तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर गोपालगंज थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद सीएसपी ललित कश्यप भी पहुंच गए। पानी से युवक को तलाशने की कवायद शुरू हुई।
एसडीइआरएफ की टीम ने गहरे पानी में उसे खोजने का प्रयास किया। रविवार देर रात तक सर्चिंग अभियान जारी रहा। दूसरे दिन फिर पुलिस और एसडीइआरएफ की टीमें राजघाट पहुंची। सर्चिंग अभियान शुरू किया। शाम करीब 7 बजे तक करीब 250 बार जाल व कांटा फेंका गया लेकिन गहरे पानी में युवक नहीं मिल पाया। अब पुलिस मंगलवार को फिर सर्चिंग करेगी।
-राजघाट पर नदी के पानी में उतरने के लिए लोगों को मना किया जाता है। रविवार की शाम सूचना मिली कि एक युवक पानी में बह गया। उसके साथ एक और छात्र भी बाल-बाल बचा है। हम युवक की तलाश कर रहे हैं। भंवर और पानी गहरा होने के कारण युवक अभी तक नहीं मिला है।
राजेंद्र सिंह, थाना प्रभारी गोपालगंज।