राहुल गांधी की रैली में रंधावा ने भगवंत मान को घेरा, बोले- मानसा में शव पड़ा है और CM को शर्म तक नहीं आई!

Punjab Politics: पंजाब में नशे का कारोबार, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था अब कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरने के बड़े मुद्दे बन गए हैं। बुधवार को संगरूर में राहुल गांधी की इंसाफ रैली के दौरान कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब को अब बदलाव की जरूरत है। कांग्रेस ने बदलाव के लिए बिगुल बजा दिया है और पार्टी राज्य के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी।