4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

सैनग्रूर

‘सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की मानसिकता आज भी पंजाब में घूम रही है’, राहुल गांधी का पंजाब सरकार पर निशाना

Congress Insaaf Rally: राहुल गांधी ने पंजाब के संगरूर में कांग्रेस की ‘इंसाफ रैली’ के दौरान सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि गायक की हत्या करने वाली मानसिकता आज भी पंजाब में मौजूद है। साथ ही उन्होंने राज्य में नशे और गैंगस्टरवाद को लेकर सरकार पर निशाना साधा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

सैनग्रूर

image

Imran Ansari

Updated: 4 Nov 2026, 3:54 PM IST

Rahul Gandhi

राहुल गांधी का पंजाब सरकार पर निशाना, फोटो सोर्स- ANI

Rahul Gandhi on Sidhu Moosewala: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पंजाब के संगरूर में कांग्रेस की ‘इंसाफ रैली’ को संबोधित करते हुए दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस मानसिकता के लोगों ने खुलेआम सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी, वही मानसिकता आज पंजाब के हर कोने में घूम रही है। रैली में मूसेवाला के पिता भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने उन्हें मंच पर बुलाया और गायक को याद करते हुए पंजाब की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए।

'प्रतिभाशाली लोगों को धमकाया जाता है'

राहुल गांधी ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला की तरह जो भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ना चाहता है, पंजाब और देश के लिए काम करना चाहता है, उसे धमकाया जाता है और डराया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लोगों को सबके सामने गोली मार दी जाती है। राहुल ने कहा कि मूसेवाला के साथ जो हुआ, वह अब पंजाब में एक चलन जैसा बन गया है।

‘लोकसभा में सुबह 11:00 बजे से ही उनके पास से शराब की महक आने लगती थी’, CM भगवंत मान को लेकर राहुल गांधी का बयान

ये भी पढ़ें
Rahul Gandhi news

कांग्रेस में शामिल होने आए थे सिद्धू मूसेवाला

राहुल गांधी ने बताया कि कई साल पहले सिद्धू मूसेवाला उनसे मिलने उनके कार्यालय आए थे और कांग्रेस में शामिल होना चाहते थे। राहुल ने कहा कि उस समय उन्होंने मूसेवाला के गाने नहीं सुने थे, लेकिन उन्हें बताया गया था कि वह प्रतिभाशाली युवा हैं। उन्होंने कहा कि मूसेवाला के राजनीति में आने को लेकर उन्हें चिंता थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह राजनीति के खतरों को पूरी तरह नहीं समझते। राहुल ने कहा कि वह उन्हें राजनीतिक रूप से सुरक्षित रखना चाहते थे।

पिता के दर्द को याद कर भावुक हुए राहुल

सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि गायक को धमकियां मिल रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सुरक्षा हटाए जाने के बाद पंजाब में दिनदहाड़े उनकी हत्या कर दी गई। राहुल ने मूसेवाला के पिता से मुलाकात का जिक्र करते हुए उनके कहे शब्द भी याद किए। उन्होंने बताया कि पिता ने उनसे कहा था कि माता-पिता की मृत्यु का दुख होता है, लेकिन किसी पिता के लिए अपने बेटे की मौत देखना दुनिया का सबसे बड़ा दर्द है।

नशे और गैंगस्टरवाद को लेकर भी सरकार पर हमला

रैली में राहुल गांधी ने पंजाब में नशे और अपराध की समस्या पर भी बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई साल पहले पंजाब में नशे के बढ़ते प्रसार को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन उस समय विपक्षी दलों ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। राहुल ने आरोप लगाया कि राज्य में उद्योग, कारखाने और कृषि कमजोर होंगे तो नशे और गैंगस्टरवाद जैसी समस्याएं बढ़ेंगी और सड़कों पर गोलियां चलेंगी। उन्होंने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी पर नशे की समस्या को रोकने में नाकाम रहने का आरोप लगाया।

2022 में हुई थी सिद्धू मूसेवाला की हत्या

गौरतलब है कि सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा जिले के जवाहरके गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना पंजाब पुलिस द्वारा उनकी सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन बाद हुई थी। इस मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आरोपी है। कनाडा में रहने वाले गैंगस्टर गोल्डी बराड़ पर भी हत्या की साजिश रचने का आरोप है।

राहुल गांधी की ये टिप्पणियां पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले आई हैं। राज्य में आगामी चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के बीच मुकाबला होने की संभावना है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

Updated on:

4 Nov 2026, 3:54 PM IST

Published on:

Hindi News / Punjab / Sangroor / ‘सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की मानसिकता आज भी पंजाब में घूम रही है’, राहुल गांधी का पंजाब सरकार पर निशाना

बड़ी खबरें

View All

सैनग्रूर

पंजाब

राहुल गांधी की रैली में रंधावा ने भगवंत मान को घेरा, बोले- मानसा में शव पड़ा है और CM को शर्म तक नहीं आई!

Bhagwant Mann
सैनग्रूर

पंजाब में फिर गरमाया ड्रग्स का मुद्दा, BJP-कांग्रेस का AAP पर हमला, पुराने वादे बने सियासी हथियार

Punjab Gulzar Singh Suicide Case
राष्ट्रीय

गुलजार सिंह कौन थे? उनकी मौत से गरमाई पंजाब की सियासत, विपक्ष ने खोला AAP के खिलाफ मोर्चा

Punjab Gulzar Singh Suicide Case
राष्ट्रीय

पंजाब में गुलजार सिंह केस में नया मोड़, परिवार का आरोप- प्रशासन ने दबाव डालकर कराया अंतिम संस्कार

Gulzar Singh Family, Punjab Sangrur Suicide
राष्ट्रीय

पंजाब में दलित व्यक्ति की मौत की SIT जांच, मंत्री से टकराव के बाद सामने आया जातीय उत्पीड़न का आरोप

Dalit man death Punjab, Sangrur Dalit man death
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.