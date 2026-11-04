‘सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की मानसिकता आज भी पंजाब में घूम रही है’, राहुल गांधी का पंजाब सरकार पर निशाना

Rahul Gandhi on Sidhu Moosewala: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को पंजाब के संगरूर में कांग्रेस की ‘इंसाफ रैली’ को संबोधित करते हुए दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जिस मानसिकता के लोगों ने खुलेआम सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी, वही मानसिकता आज पंजाब के हर कोने में घूम रही है। रैली में मूसेवाला के पिता भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने उन्हें मंच पर बुलाया और गायक को याद करते हुए पंजाब की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए।