बच्चों को ‘पैरासिटामॉल सिरप’ पिलाते हैं तो पढ़ लें ये जरूरी खबर

औषधि विभाग ने सरकारी केंद्रों के अलावा अन्य स्थानों पर भी निरीक्षण किया है। 1 अप्रेल से अब तक जिले में 152 निरीक्षण किए गए। इसमें 1 मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द किया गया, 2 लाइसेंस निलंबित किए और 102 को नोटिस जारी किए। इसी अवधि में 21 दवाओं के सैंपल जांच के लिए लिए गए, जिनमें 3 नमूने अवमानक पाए गए। इसी में नीली गोलियों के काले कारोबार का बड़ा खुलासा भी हुआ है। लगभग पांच हजार से ज्यादा गोली के पत्तों का कोई हिसाब नहीं मिला।