Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

राजस्थान के इस जिले में इस बार कहर बनकर टूटी बारिश, अब तक 22 की मौत; मुआवजे का इंतजार

Rajasthan Heavy Rain: सवाईमाधोपुर जिले में इस बार मानसूनी बारिश कहर बनकर टूटी। बारिश के कारण बने हालातों के चलते जिले में अब तक 22 जनों की मौत हो चुकी है।

सवाई माधोपुर

Anil Prajapat

Sep 14, 2025

Sawai-Madhopur-heavy-rain
महिला को लाती एनडीआरएफ की टीम। पत्रिका फाइल फोटो

Sawai Madhopur Heavy Rain: सवाईमाधोपुर जिले में इस बार मानसूनी बारिश कहर बनकर टूटी। बारिश के कारण बने हालातों के चलते जिले में अब तक 22 जनों की मौत हो चुकी है। हादसों में 19 जने नदी में डूब गए थे।

वहीं तीन जनों की मौत आकाशीय बिजली गिरने के कारण हुई है। उधर, 22 मौतों के बाद परिजनों ने मुआवजे के लिए राज्य सरकार से गुहार भी लगाई है, लेकिन परिजनों को अब तक मुआवजे की राशि का इंतजार है।

ये भी पढ़ें

Tonk: आमसागर में रिसाव से रिहायशी मकानों में आईं दरारें, 2 साल बाद फिर दहशत में लोग
टोंक
Aam-Sagar

जुलाई में 11, अगस्त में 7 व सितम्बर में 4 लोगों की मौत

जिले में जुलाई माह में 11 जनों की मौत हुई है। इनमें दो व पांच जुलाई को आकाशीय बिजली गिरने, पांच जुलाई को नहर में पानी के कारण बहने से, नौ जुलाई को पैर फिसल कर पानी में डूबने से, 12 जुलाई को गलवा नदी की रपट में बहने से, 19 जुलाई को लटिया नाले में डूबने से, 20 जुलाई को भैंस को पानी से निकालने के दौरान पैर फिसल कर पानी में डूबने से, 21 जुलाई को खेलते समय घर के पास बने गड्ढे में गिरकर डूबने से, 24 जुलाई को रणथम्भौर में केडिया तालाब में डूबने से, 26 व 31 जुलाई को बनास नदी में डूबने से, 7 अगस्त को गलवा नदी में डूबने से मौत हुई।

इसके अलावा 13 अगस्त को दो जनों की मोरेल नदी में डूबने से, 22 अगस्त को कुशालीपुरा में कार डूबने से, 23 अगस्त को सूरवाल बांध में नाव पलटने से, 25 अगस्त को नदी में डूबने से, 30 अगस्त को आकाशीय बिजली गिरने से 3 व 4 व 5 सितम्बर को पानी में डूबने से मौत हुई है।

फैक्ट फाइल

-मानसून सत्र में कुल मृतकों की संख्या-22।
-27 गांव सवाईमाधोपुर नगरपरिषद क्षेत्र के मोरेल बांध से प्रभावित।
-4 टीमें जिला मुख्यालय पर तैनात, इनमें एसडीआरएफ की दो एवं एनडीआरएफ की दो टीमें।
-33 स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा के लिए पारी वाइज बाढ़ नियंत्रण कक्ष में तैनात।
-जिले में पानी निकासी के लिए आठ मड पंप एवं पांच मड पंप नगर निकायों के पास उपलब्ध।
-बारिश से जिले में सवाईमाधोपुर, मलारना डूंगर, बौंली, चौथकाबरवाड़ा, खंडार, बामनवास क्षेत्र प्रभावित है।

पशुओं में चार बड़े एवं 68 छोटे शामिल

अतिवृष्टि से जिले में छोटे व बड़े 72 मवेशियों की मौत हुई है। इनमें बड़े मवेशियों में चार भैंस एवं छोटे मवेशियों में 65 बकरियां व तीन बछड़े शामिल है। बारिश के कारण सभी मवेशी काल का ग्रास बन गए हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rain Alert: राजस्थान में फिर पलटेगा मौसम, 9 जिलों में बारिश का अलर्ट; जानें मानसून की विदाई कब?
जयपुर
rain alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2025 01:48 pm

Published on:

14 Sept 2025 01:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / राजस्थान के इस जिले में इस बार कहर बनकर टूटी बारिश, अब तक 22 की मौत; मुआवजे का इंतजार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.