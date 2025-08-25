Sawai Madhopur: गलवा बांध पर चली 6 फीट की चादर, कई गांव बने टापू; रास्ते हुए अवरुद्ध

Sawai Madhopur heavy rain: टोंक जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते सवाईमाधोपुर जिले की चौथकाबरवाड़ा तहसील के कई गांवों की स्थिति बिगड़ गई है। गलवा नदी के आसपास के गांव में नदी का पानी घुस जाने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई स्थान पर तो दो दिन से लोग घरों की छतों पर कैद है।
लोगों को पीने के पानी के साथ-साथ खाने की समस्या भी पैदा हो गई है। इसके साथ ही बनास नदी में लगातार पानी बढ़ने के कारण तीन दिनों से चौथ का बरवाड़ा शिवाड़ वाया जयपुर मार्ग बंद है। जिसके कारण हजारों लोग परेशान हो रहे हैं।
उपखंड क्षेत्र में दो दिनों में 300 एमएम बारिश के करीब दर्ज हो चुकी है। इससे अब लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सड़क मार्ग से लेकर रेल यातायात तक प्रभावित हुआ है। गलवा बांध में पहली बार 6 फीट से अधिक की चादर चलने के कारण पांवड़ेरा गांव टापू बन चुका है।
इसके साथ ही जगमोदा, बांसला आदि गांवों में पानी भर जाने के तथा कई कच्चे मकान ढह जाने के कारण लोगों को काफी नुकसान हुआ है। इधर, तहसीलदार भगवती लाल जैन ने गांवों का दौरा कर पानी की स्थिति का जायजा लिया। तहसीलदार ने बताया कि गलवा बांध की चादर चलने के कारण पांवडेरा सहित जगमोदा, बांसला आदि गांवों के घरों में पानी घुस गया है। हालांकि जनहानि नहीं हुई है।
तेज बारिश के कारण रणथम्भौर की कुण्डेरा रेंज कार्यालय में पानी भरने से वनकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वन विभाग के कार्यालय परिसर में पानी भरने के कारण रेंज कार्यालय में खड़े वाहन पानी में डूब गए।
वहीं, कुण्डेरा चौकी के पास होटलों के निर्माण के कारण पानी की निकासी का मार्ग पूरी तरह से अवरूद्ध होने के कारण सड़क दरिया में तब्दील हो गई है। लोगों का आरोप है कि यहां पर वन विभाग और जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण पानी की निकासी मार्ग पूरी तरह से अवरूद्ध है और बारिश का पानी सड़क पर भर रहा है।