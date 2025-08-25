Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur: गलवा बांध पर चली 6 फीट की चादर, कई गांव बने टापू; रास्ते हुए अवरुद्ध

टोंक जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते सवाईमाधोपुर जिले की चौथकाबरवाड़ा तहसील के कई गांवों की स्थिति बिगड़ गई है।

सवाई माधोपुर

Anil Prajapat

Aug 25, 2025

Galwa-dam
गलवा बांध पर चली चादर। फोटो: पत्रिका

Sawai Madhopur heavy rain: टोंक जिले में हो रही लगातार बारिश के चलते सवाईमाधोपुर जिले की चौथकाबरवाड़ा तहसील के कई गांवों की स्थिति बिगड़ गई है। गलवा नदी के आसपास के गांव में नदी का पानी घुस जाने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। कई स्थान पर तो दो दिन से लोग घरों की छतों पर कैद है।

लोगों को पीने के पानी के साथ-साथ खाने की समस्या भी पैदा हो गई है। इसके साथ ही बनास नदी में लगातार पानी बढ़ने के कारण तीन दिनों से चौथ का बरवाड़ा शिवाड़ वाया जयपुर मार्ग बंद है। जिसके कारण हजारों लोग परेशान हो रहे हैं।

उपखंड क्षेत्र में दो दिनों में 300 एमएम बारिश के करीब दर्ज हो चुकी है। इससे अब लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सड़क मार्ग से लेकर रेल यातायात तक प्रभावित हुआ है। गलवा बांध में पहली बार 6 फीट से अधिक की चादर चलने के कारण पांवड़ेरा गांव टापू बन चुका है।

ये भी पढ़ें

Dausa Heavy Rain: इस मानसून सीजन में दूसरी बार छलके ये 2 बांध, दौसा में मूसलाधार बारिश के बाद चली चादर
दौसा
Surajpura-Dam-4

इसके साथ ही जगमोदा, बांसला आदि गांवों में पानी भर जाने के तथा कई कच्चे मकान ढह जाने के कारण लोगों को काफी नुकसान हुआ है। इधर, तहसीलदार भगवती लाल जैन ने गांवों का दौरा कर पानी की स्थिति का जायजा लिया। तहसीलदार ने बताया कि गलवा बांध की चादर चलने के कारण पांवडेरा सहित जगमोदा, बांसला आदि गांवों के घरों में पानी घुस गया है। हालांकि जनहानि नहीं हुई है।

कुण्डेरा मार्ग पानी-पानी

तेज बारिश के कारण रणथम्भौर की कुण्डेरा रेंज कार्यालय में पानी भरने से वनकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वन विभाग के कार्यालय परिसर में पानी भरने के कारण रेंज कार्यालय में खड़े वाहन पानी में डूब गए।

वहीं, कुण्डेरा चौकी के पास होटलों के निर्माण के कारण पानी की निकासी का मार्ग पूरी तरह से अवरूद्ध होने के कारण सड़क दरिया में तब्दील हो गई है। लोगों का आरोप है कि यहां पर वन विभाग और जिला प्रशासन की अनदेखी के कारण पानी की निकासी मार्ग पूरी तरह से अवरूद्ध है और बारिश का पानी सड़क पर भर रहा है।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain: राजस्थान के इस जिले में 7 घंटे मूसलाधार बारिश, टूटा 50 साल का रिकॉर्ड; याद आई 1996 की बाढ़
नागौर
Nagaur-heavy-rain

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Aug 2025 03:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Sawai Madhopur: गलवा बांध पर चली 6 फीट की चादर, कई गांव बने टापू; रास्ते हुए अवरुद्ध

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.