Rajasthan: रणथंभौर में शिकारी बेखौफ, 5 साल में 88 वन्यजीवों का शिकार; जानें कब-कब पकड़े गए शिकारी

-अप्रेल 2018 को आवण्ड वन क्षेत्र में बाघिन 79 के दो शावकों का हुआ था शिकार।

-फरवरी 2020 में भैरोपुरा वन क्षेत्र से दो चीतलों का किया था शिकार।

-मई 2020 में खंडार रेंज से जंगली जानवर का मांस पकाते हुए वन विभाग ने दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

-मार्च 2021 में खंडार रेंज में जंगली सूअर का शिकार का मामला आया था सामने।

-मई 2025 को रणथंभौर की बालेर रेंज में वन्यजीव प्रेमियों ने शिकारी को पकड़ा।

-जुलाई 2025 में मध्यप्रदेश से भी दबोचे थे शिकारी, रणथंभौर से शिकार होने की जताई थी आशंका।