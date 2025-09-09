Ranthambore: रणथम्भौर में पर्यटन सत्र शुरू होने से पहले ही 3 महीने की बुकिंग फुल, अब सिर्फ इस कोटे में बची हैं सीटें

सवाईमाधोपुर। रणथम्भौर बाघ परियोजना में एक अक्टूबर से नया पर्यटन सत्र शुरू होने वाला है। खास बात यह है कि नया सत्र शुरू होने से पहले ही रणथम्भौर की एडवांस ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई है। अब एडवांस ऑनलाइन बुकिंग में नो रूम की स्थिति बनी हुई है। वहीं वन विभाग, वाहन मालिकों और चालकों ने भी नए पयर्टन सीजन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वाहन मालिक और चालक जहां वाहनों की मरम्मत कार्य करा रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं।