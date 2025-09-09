Ranthambore: रणथम्भौर में पर्यटन सत्र शुरू होने से पहले ही 3 महीने की बुकिंग फुल, अब सिर्फ इस कोटे में बची हैं सीटें

सवाईमाधोपुर। रणथम्भौर बाघ परियोजना में एक अक्टूबर से नया पर्यटन सत्र शुरू होने वाला है। खास बात यह है कि नया सत्र शुरू होने से पहले ही रणथम्भौर की एडवांस ऑनलाइन बुकिंग फुल हो गई है। अब एडवांस ऑनलाइन बुकिंग में नो रूम की स्थिति बनी हुई है। वहीं वन विभाग, वाहन मालिकों और चालकों ने भी नए पयर्टन सीजन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। वाहन मालिक और चालक जहां वाहनों की मरम्मत कार्य करा रहे हैं। वहीं वन विभाग के अधिकारी भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं।
वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रणथम्भौर में नए सत्र के लिए एडवांस बुकिंग के तहत अक्टूबर से दिसंबर तक की तीन माह की बुकिंग को पर्यटकों के लिए खोला गया था, लेकिन लगातार पर्यटकों की ओर से की जा रही बुकिंग के चलते दिसंबर तक की ऑनलाइन एडवांस बुकिंग पूरी तरह से फुल नजर आ रही है। पर्यटकों को अब ऑनलाइन टिकट बुक करने में भी परेशानी हो रही है।
रणथम्भौर में तीन माह तक का एडवांस ऑनलाइन कोटा फुल हो जाने के बाद पर्यटकों के पास अब करंट ऑनलाइन का विकल्प बचा है। ऐसे में अब करंट ऑनलाइन और तत्काल कोटे में भी सीटों को लेकर मारामारी रहने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।
अक्टूबर माह में दशहरा और दीपावली जैसे बड़े त्योहार हैं। इसके चलते अवकाश काफी रहेंगे। ऐसे में रणथम्भौर में पर्यटकों की अच्छी-खासी भीड़ बनी रहेगी और करंट बुकिंग में दवाब बना रहेगा। इसी प्रकार दिसंबर में शीतकालीन अवकाश व नए साल का जश्न होने के कारण भी बड़ी संख्या में पर्यटक भ्रमण के लिए आएंगे।
रणथम्भौर की एडवांस ऑनलाइन बुकिंग करीब-करीब फुल हो गई है। अक्टूबर में त्योहारी सीजन होने के कारण भी अधिक पर्यटकों के आने की संभावना है। विभाग की ओर से नियमों के तहत अधिक से अधिक पर्यटकों को पार्क भ्रमण कराने के प्रयास किए जाएंगे। -प्रमोद कुमार धाकड़, उपवन संरक्षक, पर्यटन, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर