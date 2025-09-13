Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

चौथ का बरवाड़ा-जयपुर मुख्य मार्ग एक माह से बंद, बीसलपुर के गेट खोलने के बाद टूटी थी सड़क

Rajasthan News: अब बारिश का सिलसिला थमने के बाद पानी का स्तर भी धीरे-धीरे कम होने लगा है, लेकिन अभी तक चौथ का बरवाड़ा से वाया शिवाड़ होकर जयपुर जाने वाला मुख्य मार्ग बंद पड़ा है।

सवाई माधोपुर

Anil Prajapat

Sep 13, 2025

Chauth-ka-Barwara-Jaipur-main-road
तेज बहाव में टूटी डिडायच रपट। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। बीसलपुर बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बनास नदी उफान पर आ गई थी। अब बारिश का सिलसिला थमने के बाद पानी का स्तर भी धीरे-धीरे कम होने लगा है, लेकिन अभी तक चौथ का बरवाड़ा से वाया शिवाड़ होकर जयपुर जाने वाला मुख्य मार्ग बंद पड़ा है। इसकी प्रमुख वजह डिडायच बनास रपट पर होकर बहता पानी है, जिससे सड़क मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। इसके चलते ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है।

बता दें कि बीसलपुर बांध से पानी छोड़ने के कारण बनास नदी का पानी बडे वेग से बह रहा था, जिससे चलते नदी के कटाव से डिडायच बनास रपट पर दबाव इतना अधिक बढ़ गया कि रपट टूट गई। ग्रामीणों ने बताया कि यह मार्ग पिछले एक महीने से बंद है और तहसील मुख्यालय से जोड़ने वाला यह रास्ता प्रमुख होने के कारण ग्रामीणों समेत व्यापारिक कार्यों में भी भारी अड़चनें उत्पन्न हो रही हैं।

लोग लंबा चक्कर लगाने को मजबूर

ग्रामीणों का कहना है कि पहले यह मार्ग चौथ का बरवाड़ा से शिवाड़ होते हुए जयपुर तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन रपट पर होकर पानी आने के कारण लोगों को लंबा चक्कर लगाकर दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा है। इससे समय की बर्बादी के साथ-साथ अतिरिक्त खर्च भी बढ़ गया है। गांव के किसान, व्यापारी और आम जन इस समस्या से सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

पुलिया का हो निर्माण तो मिले समस्या से निजात

डिडायच सरपंच हंसराज बैरवा ने बताया कि डिडायच बनास रपट पर पुलिया के निर्माण की स्वीकृति जारी हो चुकी है। ऐसे मे पुलिया का निर्माण कार्य जल्द शुरू होना चाहिए। जिससे हर साल बनास रपट पर पानी आने के कारण होने वाली समस्या से निजात मिल सके।

