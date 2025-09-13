चौथ का बरवाड़ा-जयपुर मुख्य मार्ग एक माह से बंद, बीसलपुर के गेट खोलने के बाद टूटी थी सड़क

सवाईमाधोपुर। बीसलपुर बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण बनास नदी उफान पर आ गई थी। अब बारिश का सिलसिला थमने के बाद पानी का स्तर भी धीरे-धीरे कम होने लगा है, लेकिन अभी तक चौथ का बरवाड़ा से वाया शिवाड़ होकर जयपुर जाने वाला मुख्य मार्ग बंद पड़ा है। इसकी प्रमुख वजह डिडायच बनास रपट पर होकर बहता पानी है, जिससे सड़क मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। इसके चलते ग्रामीणों को परेशान होना पड़ रहा है।