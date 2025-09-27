Sawai Madhopur: GSS में घुसा मगरमच्छ, निगम के अधिकारी-कर्मचारियों में मचा हड़कंप

सवाई माधोपुर। खंडार उपखंड मुख्यालय स्थित 132 केवी जीएसएस में मगरमच्छ घुसने से विद्युत निगम के अधिकारी-कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची। तीन घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे गिलाई सागर बांध में छोड़ा।
जानकारी के अनुसार शुक्रवार को रणथंभौर अभयारण्य के बड़े तालाब से एक मगरमच्छ निकलकर 132 केवी जीएसएस में घुस गया। निगम कर्मचारी जब विद्युत सप्लाई मशीनों को देखने पहुंचे तो मगरमच्छ को देख उनके पसीने छूट गए। इसके बाद निगम के अधिकारी-कर्मचारियों ने वन विभाग टीम को सूचना दी।
गिलाई सागर नाका चौकी से रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम में शामिल रेणु चौधरी वनरक्षक, पूजा सैनी वनरक्षक, रामलखन बृजमोहन और जगदीश ने करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत कर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। इसके बाद उन्होंने उसे गिलाई सागर बांध में ले जाकर छोड़ा।
ग्रामीण धारासिंह गुर्जर, रामवीर, विनोद सैनी, मुरारी, बल्ला मीणा आदि ने बताया कि रणथंभौर से सटे क्षेत्रों में भालू, बाघ, पैंथर सहित अजगर व मगरमच्छ आदि हिंसक जीव आतंक मचा रहे हैं। जिससे लोगों में डर बना हुआ है।
जीएसएस के अंदर एक मगरमच्छ घुसने की जानकारी मिलने पर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। जिसे बाद में सुरक्षित ले जाकर गिलाई सागर बांध में छोड़ दिया। लगातार वन विभाग टीम की ओर से मॉनिटरिंग की जा रही है।
-शैलेष अग्रवाल, क्षेत्रीय वन अधिकारी, खंडार।