Sawai Madhopur: GSS में घुसा मगरमच्छ, निगम के अधिकारी-कर्मचारियों में मचा हड़कंप

सवाई माधोपुर। खंडार उपखंड मुख्यालय स्थित 132 केवी जीएसएस में मगरमच्छ घुसने से विद्युत निगम के अधिकारी-कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची। तीन घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे गिलाई सागर बांध में छोड़ा।