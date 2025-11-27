गंगापुरसिटी: शादी समारोह में असलहा लहराकर हर्ष फायरिंग करना पड़ा भारी, तीन लोगों पर FIR दर्ज

हर्ष फायरिंग के दौरान की तस्वीर (फोटो-पत्रिका)
गंगापुरसिटी। शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सदर थाना पुलिस ने गुरुवार को तीन लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मामला 22 नवंबर का बताया जा रहा है।
थाना प्रभारी राधारमण गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर 'वीरा राजपूत गंगापुरसिटी' नाम के हैंडल से पोस्ट की गई रील में दो युवक शादी में हथियार लहराते हुए और हर्ष फायरिंग करते दिखाई दिए। वीडियो सामने आने पर एएसआई रामबाबू ने जांच की। इस दौरान पता चला कि पहली बार फायर करने वाला युवक रघुवीर उर्फ वीरा राजपूत पुत्र जगदीश राजपूत निवासी बाढ़कला है। वहीं पिस्टल से फायर करने वाला युवक उदय माली पुत्र हंसराज माली निवासी जलोखरा है।
पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों के नाम पर कोई हथियार का लाइसेंस नहीं है। वीडियो में दिखाई दे रहे तीसरे व्यक्ति की पहचान भीमराज गुर्जर पुत्र भरत सिंह गुर्जर निवासी बाढ़ बिचला के रूप में हुई। वह रिटायर्ड फौजी है और वर्तमान में परिवहन कार्यालय गंगापुरसिटी में कार्यरत है। उसके नाम पर 0.32 बोर रिवॉल्वर का लाइसेंस है। यह घटना 22 नवंबर को संदीप माली निवासी जलोखरा के विवाह समारोह में मिर्जापुर कॉलोनी में हुई थी।
पुलिस के अनुसार तीनों युवकों ने बिना जरूरत के भीड़ के बीच लापरवाहीपूर्ण तरीके से हवाई फायरिंग कर भय और सनसनी फैलाने की कोशिश की। वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 3/25(9) आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच एएसआई बच्चू सिंह को सौंपी है। इधर, थाना प्रभारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भय व्याप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो या फोटो पोस्ट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
