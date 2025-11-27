गंगापुरसिटी: शादी समारोह में असलहा लहराकर हर्ष फायरिंग करना पड़ा भारी, तीन लोगों पर FIR दर्ज

पुलिस के अनुसार तीनों युवकों ने बिना जरूरत के भीड़ के बीच लापरवाहीपूर्ण तरीके से हवाई फायरिंग कर भय और सनसनी फैलाने की कोशिश की। वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर वर्चस्व दिखाने का प्रयास किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा 3/25(9) आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच एएसआई बच्चू सिंह को सौंपी है। इधर, थाना प्रभारी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति भय व्याप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर हथियार के साथ वीडियो या फोटो पोस्ट करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।