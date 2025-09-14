Rajasthan: रणथम्भौर में बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा, पर्यटकों को ऐसे कर रहे गुमराह

रणथम्भौर में संचालित एक बुकिंग एजेंट ने पर्यटक को सफारी के सभी टिकट सोल्ड होने का झांसा देकर एडवांस पैसा मंगवाया और रणथम्भौर टाइगर रिजर्व लिखे लैटर हैड पर प्रिंट देकर बुकिंग दर्शा दी। सफारी टिकट पर ड्राइवर के नंबर सहित ट्रेवल एजेंट का नंबर भी अंकित था। टिकट पर पर्यटकों के नाम सहित सफारी का समय भी दिया गया। लेकिन टिकट पर सफारी जोन नौ और दस के बीच दिखाई, जबकि रणथम्भौर में नियमानुसार एक सफारी के दौरान पर्यटक को केवल एक ही जोन आवंटित किया जाता है।