राजस्थान के 47 गांवों को 19 साल से नहीं मिला इस बांध का पानी, 1.25 लाख किसान हर साल झेल रहे 200 करोड़ का नुकसान

ग्रामोत्थान संस्था अध्यक्ष रघुवीर प्रसाद मीना और महासचिव महेन्द्र सिंह मीना ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर पांचना का पानी शीघ्र ही कमांड एरिया की नहरों में खुलवाने की मांग रखी है। जिसमें बताया कि वर्ष 2006 से अब तक बांध हर साल पूरा भरता है, फिर भी नहरों में पानी नहीं छोड़ा जा रहा। इससे क्षेत्र में पानी की भारी कमी बनी हुई है और किसानों की रबी फसलें लगातार प्रभावित हो रही हैं। अब तक लगभग 38 सौ करोड़ का नुकसान हो चुका है।