Naresh Meena: डूंगरी बांध को लेकर विरोध तेज, नरेश मीणा ने किया आंदोलन का ऐलान, बोले- 76 गांवों को उजाड़ने पर तुली सरकार

देवली-उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा मंगलवार देर रात अचानक डूंगरी गांव पहुंचे। जहां उन्होंने डूंगरी बांध पर ग्रामीणों से चर्चा के बाद बुधवार सुबह भूरीपहाड़ी गांव पहुंच डूंगरी बांध विरोध आंदोलन को लेकर ग्राम सभा में भाग लिया। नरेश के आने की खबर मिलते ही प्रशासन सकते में आ गया। पुलिस प्रशाशन के अधिकारी दूर से ही नरेश की गतिविधियों पर नजर बनाए रहे।