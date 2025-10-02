Naresh Meena: डूंगरी बांध को लेकर विरोध तेज, नरेश मीणा ने किया आंदोलन का ऐलान, बोले- 76 गांवों को उजाड़ने पर तुली सरकार

भूरीपहाड़ी गांव में महिलाओं से चर्चा करते नरेश मीणा। फोटो: पत्रिका
सवाई माधोपुर। राजस्थान में सवाईमाधोपुर जिले में बनने वाले डूंगरी बांध को लेकर विरोध तेज हो गया है। विधानसभा उपचुनाव के दौरान थप्पड़ कांड से चर्चा में आए नरेश मीणा ने अब डूंगरी बांध के विरोध में बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि डूंगरी बांध के बहाने सरकार 76 गांवों को उजाड़ने पर तुली है। इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।
देवली-उनियारा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा मंगलवार देर रात अचानक डूंगरी गांव पहुंचे। जहां उन्होंने डूंगरी बांध पर ग्रामीणों से चर्चा के बाद बुधवार सुबह भूरीपहाड़ी गांव पहुंच डूंगरी बांध विरोध आंदोलन को लेकर ग्राम सभा में भाग लिया। नरेश के आने की खबर मिलते ही प्रशासन सकते में आ गया। पुलिस प्रशाशन के अधिकारी दूर से ही नरेश की गतिविधियों पर नजर बनाए रहे।
भूरी-पहाड़ी में हुई ग्राम सभा में नरेश मीणा ने कहा कि डूंगरी बांध के बहाने सरकार 76 गांवों को उजाड़ने पर तुली है। इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार से आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि डूंगरी बांध के विरोध में होने वाले आंदोलन में जल्द ही वे बड़ा आंदोलन करेंगे।
इससे पूर्व ग्रामीणों के साथ प्रभावित 76 गांवों की यात्रा करेंगे। यात्रा के समापन पर बड़ी महापंचायत होगी। ग्रामीणों ने साथ दिया तो यात्रा समापन के दिन से ही हजारों ग्रामीणों के साथ भूख हड़ताल करेंगे। यह अनशन ऐतिहासिक होगा। तब सरकार को झुकना ही पड़ेगा। इस दौरान नरेश ने भाजपा व कांग्रेस के स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी जमकर हमला बोला।
