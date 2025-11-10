Patrika LogoSwitch to English

सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: सर्दी की सुस्ती से थमी रबी की बुवाई, तेज धूप ने रोकी रफ्तार

सवाईमाधोपुर जिले में इस वर्ष सर्दी की सुस्त शुरुआत के चलते रबी फसलों की बुवाई ने अपेक्षित गति नहीं पकड़ी है।

2 min read
Google source verification

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Nov 10, 2025

Rabi-Crop

चौथकाबरवाड़ा में एक खेत को तैयार करता किसान। फोटो: पत्रिका

Sawai Madhopur News: सवाईमाधोपुर जिले में इस वर्ष सर्दी की सुस्त शुरुआत के चलते रबी फसलों की बुवाई ने अपेक्षित गति नहीं पकड़ी है। नवंबर का पहला सप्ताह बीत चुका है, लेकिन दिन में गर्मी का असर बना हुआ है और सुबह-शाम ही हल्की सर्दी महसूस हो रही है। इसका सीधा असर रबी बुवाई पर पड़ा है, जो अब तक कुल लक्ष्य का मात्र 61 प्रतिशत ही हो सकी है।

कृषि विभाग के अनुसार, जिले में इस बार रबी सीजन में कुल 2 लाख 93 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अब तक 1 लाख 80 हजार 175 हैक्टेयर में ही बुवाई हो पाई है। यानी अभी भी 1 लाख 12 हजार 825 हैक्टेयर क्षेत्र में बुवाई शेष है।

तापमान गिरने का इंतजार

किसानों का कहना है कि गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलों की बुवाई के लिए न्यूनतम तापमान में गिरावट जरूरी है। वर्तमान में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि बुवाई के लिए दिन का तापमान 20 डिग्री से कम होना उपयुक्त माना जाता है। ऐसे में किसान सर्दी बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

बारिश के बाद की बुवाई पर गर्मी ने डाला असर

मानसून के अंतिम चरण में जिले के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई थी, जिससे उत्साहित होकर कई किसानों ने सरसों की बुवाई प्रारंभ कर दी थी। लेकिन एक सप्ताह बाद तापमान में बढ़ोतरी और ठंडक की कमी के चलते बीज अंकुरित नहीं हो पाए। इससे किसानों को दोबारा बुवाई करनी पड़ी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

सरसों और गेहूं की बुवाई लक्ष्य से पीछे

अतिवृष्टि के कारण खेतों में पानी भरने से सरसों की बुवाई सबसे अधिक प्रभावित हुई है। विभाग ने इस बार 1 लाख 80 हजार हैक्टेयर में सरसों की बुवाई का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक केवल 1 लाख 40 हजार 740 हैक्टेयर में ही बुवाई हो सकी है। वहीं गेहूं की बुवाई तो आधी भी नहीं हो पाई है। 75 हजार हैक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले अब तक मात्र 18 हजार 20 हैक्टेयर में ही बुवाई हुई है।

रबी बुवाई पर एक नजर

फसललक्ष्य (हैक्तेयर)अब तक बुवाई (हैक्टेयर)% पूरा हुआ
गेहूँ75,00018,02024.03%
जौ1,000454.50%
चना30,00019,20064.00%
सरसों180,000140,74078.19%
अन्य फसलें6,0002,16036.00%
कुल292,000180,16561.70%

इनका कहना है

मौसम बदलने के बावजूद तापमान में विशेष कमी नहीं आई है। इस पर किसान सर्दी बढऩे का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अब तक जिले में लक्ष्य के मुकाबले 1 लाख 80 हजार 175 हैक्टेयर में रबी की बुवाई हुई है। सर्दी का असर तेज होने पर बुवाई कार्य में तेजी आएगी।
-श्याम बिहारी मथुरिया, सहायक निदेशक कृषि (सांख्यिकी), सवाईमाधोपुर

