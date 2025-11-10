सवाईमाधोपुर: सर्दी की सुस्ती से थमी रबी की बुवाई, तेज धूप ने रोकी रफ्तार

अतिवृष्टि के कारण खेतों में पानी भरने से सरसों की बुवाई सबसे अधिक प्रभावित हुई है। विभाग ने इस बार 1 लाख 80 हजार हैक्टेयर में सरसों की बुवाई का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक केवल 1 लाख 40 हजार 740 हैक्टेयर में ही बुवाई हो सकी है। वहीं गेहूं की बुवाई तो आधी भी नहीं हो पाई है। 75 हजार हैक्टेयर के लक्ष्य के मुकाबले अब तक मात्र 18 हजार 20 हैक्टेयर में ही बुवाई हुई है।