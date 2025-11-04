Sawai Madhopur : चंबल घड़ियाल अभयारण्य में एक बार फिर शुरू हुई बोटिंग, जानिए कैसे मिलेंगे टिकट

वन अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में सॉफ्टवेयर अपडेट का कार्य प्रगति पर है। जब तक यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक पर्यटकों की सुविधा के लिए बोटिंग टिकट ऑफलाइन ही जारी किए जा रहे हैं। जल्द ही टिकट बुकिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे पर्यटकों को और अधिक सुविधा मिल सकेगी। पर्यटकों के लिए पालीघाट पर बोटिंग शुरू कर दी गई है। जल्द ही टिकट प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया जाएगा।

किशन कुमार सांखला, क्षेत्रीय वनाधिकारी, पालीघाट