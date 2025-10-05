‘बिहार में फिर से बनेगी एनडीए की सरकार’, रंजीता कोली ने बताई BJP की चुनावी रणनीति

प्रश्न: बिहार चुनाव में आपको पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, वहां आपकी क्या भूमिका रहेगी?जवाब: मुझे बिहार के पटना, भागलपुर और मधुगंज जिलों की चार विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। वहां संगठन की मजबूती और जनसंपर्क का कार्य देखना है। मैं वहां महिलाओं से मिल रही हूं, लोगों में उत्साह दिख रहा है।