Ranthambore: मुकुंदरा गया बाघ T-2508 तो भाई ने अब पर्यटन जोन में बनाया नया आशियाना, पहली बार जोन-2 में नजर आया

रणथम्भौर में वर्तमान में युवा बाघ-बाघिनों की संख्या बढ़ रही है और वे अपने लिए सुरक्षित इलाका तलाश रहे हैं। इसी कारण कई बाघ नॉन टूरिज्म क्षेत्र से निकलकर टूरिज्म जोनों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में इलाकाई वर्चस्व को लेकर बाघों के बीच संघर्ष की आशंका एक बार फिर बढ़ गई है।