Rajasthan Accident: बांध के ओवरफ्लो पानी से बचने के लिए एक्सप्रेस-वे पर आईं, ट्रक ने जेठानी-देवरानी और मां-बेटी को कुचला

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कस्वां ने बताया कि घटना दोपहर करीब 3:45 बजे की है। महिलाएं खुर्रा माताजी के दर्शन कर लौट रही थी। इस दौरान शार्टकट और मोरेल बांध से ओवरफ्लो हो रहे पानी से बचने के लिए वे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर चढ़ गईं। पापड़ा की ढाणी के पास पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजन को सौंप दिए। वहीं घायल महिला संगीता का इलाज लालसोट में चल रहा है। वहीं मंजू को जयपुर रैफर किया गया है।