राजस्थान में SIR अभियान में गंभीर लापरवाही उजागर, जिंदा व्यक्ति को मतदाता सूची में बताया मृत

उन्होंने उप जिला निर्वाचन एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बृजेन्द्र मीना को शिकायत दी है, लेकिन आरोप है कि अब तक उनका नाम सूची में पुन: जोड़ा नहीं जा सका है। वे लगातार कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। गोपीनाथ ने बताया कि सन 2002 की मतदाता सूची के भाग संख्या 109 में क्रमांक 532 पर उनका नाम दर्ज है और उनके पास ईपिक नम्बर भी है। इसके आधार पर उन्होंने विगत लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान किया है। इसके बावजूद उन्हें मृत घोषित करना बीएलओ की कर्तव्यनिष्ठा पर सवाल खड़ा करता है।