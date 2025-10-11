ग्रामीण मार्गों पर रफ्तार का खेल, यमराज बनकर दौड़ रहे बजरी माफियाओं के वाहन

Photo- Patrika
सवाईमाधोपुर जिले में अवैध बजरी परिवहन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनिज विभाग की लापरवाही के चलते बजरी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब हादसे आम हो चले हैं। हालांकि पुलिस समय-समय पर अभियान चलाकर रोकती है। फिर भी बजरी माफिया मौका मिलते ही चोरी छिपे गांवों के रास्तों में तेज रफ्तार भरते हैं। इससे गांवों सहित सड़कों पर खतरा बना हुआ है।
आए दिन मौका मिलते ही अल सुबह या देर रात बजरी से भरे ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां मुख्य मार्गों पर दौड़ती हैं। इससे न केवल राहगीरों और बल्कि सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों को जान का खतरा बना रहता है। जिले में कई बार बजरी के वाहन पलटने की घटनाएं सामने आई हैं, इसके बावजूद इन वाहनों की गति पर नियंत्रण और खनन स्थलों की निगरानी के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।
प्रशासन सहित पुलिस और खनिज विभाग जिले में चल रहे अवैध खनन और परिवहन को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। कई गांवों में बजरी का अवैध भंडारण खुलेआम हो रहा है। पुलिस चौकियों और थानों के सामने से ओवरलोड वाहन गुजरते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक-दो वाहनों को जब्त कर औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें कीं, जिला प्रशासन से लेकर मंत्रियों तक गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
मई माह में चौथ का बरवाड़ा में कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। इस दौरान थाना प्रभारी और डीएसपी को निलंबित किया गया।
16 जून को बनास नदी में पुलिस की 112 गश्ती कार पर बजरी की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी। इस दौरान कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे।
8 अक्टूबर को शिवाड़–ईसरदा मार्ग पर बजरी डंपर के कारण स्कूल बस पलटी। आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल। यहां भी हादसा बजरी वाहन के कारण हुआ, लेकिन प्रशासन बजरी वाहन से हादसे की बात को नकारता रहा। बाद में ग्रामीणों के जाम लगाने पर बजरी वाहनों को अन्यत्र
जिले में बजरी खनन पर इस समय हमने पूरी तरह अंकुश लगा रखा है। जहां भी नदी क्षेत्रों से बजरी निकलती थी, वहां हमने नाके लगा दिए हैं। फिर भी कई बार अवैध खनन से जुड़े लोग खनन की कोशिश करते हैं, जिन पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। फिर भी कहीं से कोई सूचना आती है तो वहां भी अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर
