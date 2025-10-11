Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सवाई माधोपुर

ग्रामीण मार्गों पर रफ्तार का खेल, यमराज बनकर दौड़ रहे बजरी माफियाओं के वाहन

सवाईमाधोपुर जिले में अवैध बजरी परिवहन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बजरी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब हादसे आम हो चले हैं।

2 min read

सवाई माधोपुर

image

Santosh Trivedi

Oct 11, 2025

sand mining rajasthan

Photo- Patrika

सवाईमाधोपुर जिले में अवैध बजरी परिवहन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनिज विभाग की लापरवाही के चलते बजरी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब हादसे आम हो चले हैं। हालांकि पुलिस समय-समय पर अभियान चलाकर रोकती है। फिर भी बजरी माफिया मौका मिलते ही चोरी छिपे गांवों के रास्तों में तेज रफ्तार भरते हैं। इससे गांवों सहित सड़कों पर खतरा बना हुआ है।

सड़कों पर जाम, हर दिन खतरे का सफर

आए दिन मौका मिलते ही अल सुबह या देर रात बजरी से भरे ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉलियां मुख्य मार्गों पर दौड़ती हैं। इससे न केवल राहगीरों और बल्कि सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों को जान का खतरा बना रहता है। जिले में कई बार बजरी के वाहन पलटने की घटनाएं सामने आई हैं, इसके बावजूद इन वाहनों की गति पर नियंत्रण और खनन स्थलों की निगरानी के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं।

गांवों में बजरी का अवैध भंडारण

प्रशासन सहित पुलिस और खनिज विभाग जिले में चल रहे अवैध खनन और परिवहन को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। कई गांवों में बजरी का अवैध भंडारण खुलेआम हो रहा है। पुलिस चौकियों और थानों के सामने से ओवरलोड वाहन गुजरते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक-दो वाहनों को जब्त कर औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें कीं, जिला प्रशासन से लेकर मंत्रियों तक गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

पिछले पांच महीने में हुए प्रमुख हादसे

मई माह में चौथ का बरवाड़ा में कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। इस दौरान थाना प्रभारी और डीएसपी को निलंबित किया गया।

16 जून को बनास नदी में पुलिस की 112 गश्ती कार पर बजरी की ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी। इस दौरान कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे में पुलिसकर्मी बाल-बाल बचे।

8 अक्टूबर को शिवाड़–ईसरदा मार्ग पर बजरी डंपर के कारण स्कूल बस पलटी। आधा दर्जन से अधिक बच्चे घायल। यहां भी हादसा बजरी वाहन के कारण हुआ, लेकिन प्रशासन बजरी वाहन से हादसे की बात को नकारता रहा। बाद में ग्रामीणों के जाम लगाने पर बजरी वाहनों को अन्यत्र

इनका कहना है….

जिले में बजरी खनन पर इस समय हमने पूरी तरह अंकुश लगा रखा है। जहां भी नदी क्षेत्रों से बजरी निकलती थी, वहां हमने नाके लगा दिए हैं। फिर भी कई बार अवैध खनन से जुड़े लोग खनन की कोशिश करते हैं, जिन पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। फिर भी कहीं से कोई सूचना आती है तो वहां भी अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।

अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर

ये भी पढ़ें

सीकर: जवान बेटे की मौत… सुना तो रोटी बनाती मां के भी निकले प्राण; एक साथ जली दोनों की चिता
सीकर
sikar accident news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 02:49 pm

Published on:

11 Oct 2025 02:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / ग्रामीण मार्गों पर रफ्तार का खेल, यमराज बनकर दौड़ रहे बजरी माफियाओं के वाहन

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सवाई माधोपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: भतीजी के साथ जबरन संबंध बनाता था चाचा, गर्भ निरोधक गोलियां भी देता, रेप मामले में कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा

Rape
सवाई माधोपुर

सवाईमाधोपुर: खेत में जुताई के दौरान रोटावेटर की चपेट में आने से 18 साल के युवक की मौत, टॉपलिंक ठीक करते समय हुआ हादसा

Sawai Madhopur tractor Death
सवाई माधोपुर

रणथंभौर आने वाले पर्यटकों के लिए राहत भरी खबर, टिकट प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव

Ranthambore tiger reserve
सवाई माधोपुर

गंगापुर सिटी कड़ा लूटकांड: पत्नी ने मुंह दबाया… पति ने आरी से काटे पैर, पति-पत्नी ने मिलकर ऐसे दिया वारदात को अंजाम

gangapur
सवाई माधोपुर

राजस्थान: महिला के पैर काटकर लूटे चांदी के कड़े, सड़क पर तड़पती रही, युवक और उसकी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार

सवाई माधोपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.