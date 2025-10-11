ग्रामीण मार्गों पर रफ्तार का खेल, यमराज बनकर दौड़ रहे बजरी माफियाओं के वाहन

प्रशासन सहित पुलिस और खनिज विभाग जिले में चल रहे अवैध खनन और परिवहन को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। कई गांवों में बजरी का अवैध भंडारण खुलेआम हो रहा है। पुलिस चौकियों और थानों के सामने से ओवरलोड वाहन गुजरते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक-दो वाहनों को जब्त कर औपचारिकताएं पूरी कर ली जाती हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायतें कीं, जिला प्रशासन से लेकर मंत्रियों तक गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।