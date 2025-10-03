Rajasthan: बस में चढ़ते ही पीछे पढ़ गया मनचला, करने लगा अश्लील हरकतें; फिर महिला ने सिखाया ऐसा सबक

मनचले को पीटती महिला। फोटो: पत्रिका
सवाईमाधोपुर। सवाई माधोपुर में पुराने शहर के खंडार बस स्टैंड पर एक मनचले को बस में अश्लील हरकतें करना भारी पड़ गया। मनचले की अश्लील हरकतों से परेशान होकर एक महिला ने युवक की जमकर धुलाई कर दी।
यहां मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो भी बना लिया। इसमें महिला युवक को पीटते नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार बुधवार रात साढ़े आठ बजे बालेर से एक प्राइवेट बस में सवार होकर एक महिला और उसके दो बच्चे सवाईमाधोपुर आए थे। यहां उसका पति उसे लेने आने वाला था।
महिला के बालेर से बस में बैठते ही एक शराबी युवक महिला के पीछे पड़ गया। वह युवक महिला की ओर अश्लील हरकतें करने लगा। सवाईमाधोपुर आते-आते महिला का गुस्सा फूट पड़ा। महिला ने बस से नीचे उतरते ही युवक की धुलाई शुरू कर दी।
इस दौरान करीब 15 मिनट तक पूरा ड्रामा चला। मारपीट के दौरान युवक मौका मिलते ही भाग छूटा। उधर, पेट्रोल पंप के सामने युवक को पीटने का लोगों ने वीडियो बना लिया। हालांकि इस मामले में किसी भी पक्ष ने कोतवाली थाना में कोई शिकायत नहीं की है।
