सीहोर

‘महेश भट्ट’ की फिल्म में नजर आएंगे एमपी के ‘अरहान पटेल’, इस दिन होगी रिलीज

MP News: सीहोर से सिल्वर स्क्रीन तक 32 वर्षीय अरहान पटेल की यात्रा बॉलीवुड में प्रवेश करने के उनके सपने को बखूबी प्रदर्शित करती है।

सीहोर

Astha Awasthi

Sep 18, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)
(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: महेश भट्ट की आने वाली लव स्टोरी फिल्म ‘तू मेरी पूरी कहानी’ में सीहोर के अरहान पटेल पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे। यह फिल्म 26 सितंबर को रिलीज हो रही है, लेकिन इसकी चर्चा अभी से शुरु हो गई है। यह फिल्म सिर्फ अपनी कहानी को लेकर ही नहीं, बल्कि इसकी कास्टिंग के अनोखे चुनाव की वजह से दर्शकों को आकर्षित कर रही है। इस फिल्म में कलाकार अरहान पटेल लीड रोल में रोहन का किरदार निभाएंगे।

सीहोर से सिल्वर स्क्रीन तक 32 वर्षीय अरहान पटेल की यात्रा बॉलीवुड में प्रवेश करने के उनके सपने को बखूबी प्रदर्शित करती है। अरहान का कोई एक्टिंग बैकग्राउंड नहीं है, वे इंदौर से एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद प्राइवेट नौकरी करने लगे, तभी उनके मन में एक्टिंग का विचार आया और साल 2014 में मुंबई चले गए और फिर शुरु हो गया फिल्मी दुनियां का सफर।

हो गए थे भावुक

अरहान पटेल के चचेरे भाई सत्यम सवासिया ने बताया कि अरहान एलबम कर रहे थे, लेकिन उनकी लाइफ में सही टर्निंग पॉइंट तब आया, जब उनकी मुलाकात महेश भट्ट से हुई, उस पल वे काफी भावुक हो गए और रो पड़े और यही सच्चाई फिल्म की टीम को भा गई। बताया जा रहा है कि यह फिल्म एक संवेदनशील और यथार्थवादी प्रस्तुति का वादा करती है। बेहतरीन टीम और एक नए सितारे के साथ, ’तू मेरी पूरी कहानी’ रोमांटिक जॉनर में एक नया रंग भरने के लिए तैयार है।

एलबम में भी आ चुके है नजर

अरहान पूर्व में रिलीज हुए एल्बम सॉन्ग नूर में भी मुख्य किरदार में अभिनेत्री एवं सिंगर सोना महापात्रा के साथ नजर आ चुके है। यह एलबम दर्शकों द्वारा काफी पसंद की गई। फिल्म का निर्माण अजय मुरडिया और विक्रम भट्ट के नेतृत्व में किया गया है। पटकथा श्वेता बोथरा और सुहृता दास ने लिखी है और निर्देशन भी सुहृता दास ने किया है। अरहान पटेल दो भाई हैं, बड़े भाई पंकज पटेल एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं।

पिता हेड कॉस्टेबल से हो चुके हैं रिटायर

शहर के नरसिंहगढ़ नाका निवासी अरहान पटेल के पिता गजराज सिंह मध्यप्रदेश पुलिस में हेड कॉस्टेबल से रिटायर हो चुके हैं। सीहोर मंडी थाने में काफी समय पर पदस्थ रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद गजराज सिंह अपने पैतृक गांव आगखेड़ी में रह रहे हैं। अरहान को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। हायर सेकंडरी तक सीहोर में पढ़ाई करने के बाद अरहान इंदौर एमबीए की पढ़ाई करने चले गए। साल 2012 में पढ़ाई पूरी करने के बाद इंदौर से मुंबई चले गए, यहां कुछ एलबम में काम किया, इसके बाद अब पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे।

Published on:

18 Sept 2025 04:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sehore / ‘महेश भट्ट’ की फिल्म में नजर आएंगे एमपी के ‘अरहान पटेल’, इस दिन होगी रिलीज

