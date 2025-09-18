‘महेश भट्ट’ की फिल्म में नजर आएंगे एमपी के ‘अरहान पटेल’, इस दिन होगी रिलीज

शहर के नरसिंहगढ़ नाका निवासी अरहान पटेल के पिता गजराज सिंह मध्यप्रदेश पुलिस में हेड कॉस्टेबल से रिटायर हो चुके हैं। सीहोर मंडी थाने में काफी समय पर पदस्थ रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद गजराज सिंह अपने पैतृक गांव आगखेड़ी में रह रहे हैं। अरहान को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। हायर सेकंडरी तक सीहोर में पढ़ाई करने के बाद अरहान इंदौर एमबीए की पढ़ाई करने चले गए। साल 2012 में पढ़ाई पूरी करने के बाद इंदौर से मुंबई चले गए, यहां कुछ एलबम में काम किया, इसके बाद अब पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे।