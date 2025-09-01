बड़ी खबर: पं.प्रदीप मिश्रा के मकान पर चलेगा बुलडोजर, नपा जल्द करेगी कार्रवाई

सीहोर में नपा ने पिछले दिनों सर्वे कराया था। इसमें करीब 30 से ज्यादा 100 साल पुराने क्षतिग्रस्त कंडम मकान मिले थे। यह मकान किसी बड़े हादसे का कारण नहीं बने इसे देखते हुए गिराना था। नपा ने मुहिम चलाकर पिछले दिनों कुछ मकानों को गिराया, लेकिन बाद में मुहिम ऐसी ठंडी पड़ी की वापस चालू नहीं हो पाई। इससे यह मकान लोगों के लिए दहशत का कारण बने हुए हैं। कई लोगों को अपने बच्चों की निगरानी तक करना पड़ती है। अब जरुर नपा वापस मुहिम को चालू करने की बात कह रही है।