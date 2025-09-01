बड़ी खबर: पं.प्रदीप मिश्रा के मकान पर चलेगा बुलडोजर, नपा जल्द करेगी कार्रवाई

Bulldozer Action:सीहोर शहर के नमक चौराहा स्थित कथावाचक पं. प्रदीप मिश्रा (Pandit Pradeep Mishra) का करीब 100 साल पुराने जर्जर मकान का आगे का हिस्सा भर-भराकर गिर गया। जिस समय मकान का हिस्सा गिरा तब आसपास कोई नहीं था, जिससे एक बड़ी घटना होते टल गई। मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर दूर दराज खड़े लोगों में जरूर अफरा-तफरी मच गई थीं।
नगर पालिका ने इस जर्जर मकान की बेकार हालत को देख नोटिस जारी कर दो महीने पहले खाली कराते हुए ताला लगा दिया था। इसी मकान का अगला हिस्सा रविवार को गिर गया। दो मंजिला मकान का टूटकर गिरा मटेरियल रास्ते पर आ गया था। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है। नपा अब इस डेंजर जोन मकान को पूरा गिराएगी। (MP News)
पिछले साल 27 जुलाई को शहर के चरखा लाइन एरिया में बारिश के चलते एक मकान गिर गया था। जिसकी चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद कई मकान गिरे, फिर भी अनदेखी की जा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नपा को बिना किसी देरी किए जर्जर मकानों को जमीदोज करना चाहिए। यदि देरी हुई तो कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। बता दे कि कई कंडम मकानों में जान जोखिम में डालकर लोग निवास तक कर रहे हैं।
नगर पालिका के सर्वे में मिले 30 जर्जर मकान
सीहोर में नपा ने पिछले दिनों सर्वे कराया था। इसमें करीब 30 से ज्यादा 100 साल पुराने क्षतिग्रस्त कंडम मकान मिले थे। यह मकान किसी बड़े हादसे का कारण नहीं बने इसे देखते हुए गिराना था। नपा ने मुहिम चलाकर पिछले दिनों कुछ मकानों को गिराया, लेकिन बाद में मुहिम ऐसी ठंडी पड़ी की वापस चालू नहीं हो पाई। इससे यह मकान लोगों के लिए दहशत का कारण बने हुए हैं। कई लोगों को अपने बच्चों की निगरानी तक करना पड़ती है। अब जरुर नपा वापस मुहिम को चालू करने की बात कह रही है।
तिक्रमण हटाओ दल प्रभारी तिलक खाती ने कहा कि शहर में एक मकान का अगला हिस्सा गिर गया था। इस मकान को दो महीने पहले खाली करा लिया था और ताला लगा दिया था। अब पूरे मकान को गिराया जाएगा। वहीं शहर के अन्य चिन्हित जर्जर मकानों को भी जल्द ही गिराया जाएगा।