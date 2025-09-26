MP में एक और अजूबा! अब निजी जमीन में घुसा दिया ‘ब्रिज’, कॉलोनियों का रास्ता बंद

ROB construction problem:सीहोर में हाउसिंग बोर्ड रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज) बनने से पहले ही विवादों में है। आरओबी की डिजाइन को लेकर शुरु से ही सवाल उठ रहे हैं। अब जब आरओबी का निर्माण कार्य 70 फीसदी के करीब हो गया है, रेलवे ने भी ट्रेक के ऊपर काम शुरु कर दिया है, रहवासी हाइकोर्ट जाने की बात कह रहे हैं।
आरओबी की डिजाइन में खामी के चलते हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की तरफ सर्विस रोड के लिए जगह नहीं बची है, जिसके चलते 20 हजार से अधिक की आबादी को घूमकर आना होगा, इस दौरान भोपाल की तरफ से आने वाले वाहनों से एक्सीडेंट भी होंगे। (MP News)
शहर में हाउसिंग बोर्ड (Housing Board) कॉलोनी रेवले क्रॉसिंग पर आरओबी का निर्माण बीते करीब एक साल से चल रहा है। आरओबी की डिजाइन में खामी बताई जा रही है। हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी, नगर सुधार न्यास कॉलोनी, संतोष नगर कॉलोनी, कृष्णा नगर कॉलोनी, दीनदयाल नगर के रहवासी बता रहे हैं कि आरओबी की डिजाइन में खामी होने को लेकर भोपाल की साइड आरओबी प्राइवेट जमीन पर उतर रहा है।
निजी भूमि स्वामी ने जमीन (Private Land) देने से इनकार कर दिया है, जिसके चलते अब सेतु निगम ब्रिज को भोपाल की तरफ से आने वाली सड़क पर मोड़ रहे हैं। सेतु निगम और निर्माण एजेंसी की इस गलती का खामियाजा सीहोर शहर की 20 हजार से अधिक की आबादी जीवन भर भुगतेगी। आरओबी के विरोध में रहवासियों ने कलेक्ट्रेट में शिकायत भी दर्ज कराई है। बुधवार रात को नवदुर्गा पंडाल में माँ दुर्गा को ज्ञापन देकर अफसर और निर्माण एजेंसी को सद्बुद्धि देने की मांग की। (MP News)
रेलवे क्रॉसिंग क्रमांक 104 सीहोर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के गेट पर 25 करोड़ रुपए से आरओबी का निर्माण किया जा रहा है। यह आरओबी करीब 700 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, यह 24 पिलर पर खड़ा किया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की तरफ पिलरों के ऊपर स्लैब डाले जा चुके हैं, अंतिम स्लैब को घुमाया जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। (MP News)
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहवासी आरओबी की खामी को दूर करने के लिए आंदोलन शुरु करने की बात कह रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड निवासी कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा कि ज्ञापन देकर प्रशासन को 15 दिन का समय दिया गया है, यदि सुनवाई नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस नेता गुजराती ने बताया कि यह आरओबी बन गया तो पांच-छह कॉलोनियों का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। बड़े वाहन तक कॉलोनियों में नहीं पहुंच सकेंगे। (MP News)