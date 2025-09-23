भाजपा नेता का हाईवोल्टेज ड्रामा, टोल टैक्स मांगने पर कर्मचारी पर भड़के, हाईवे पर कुर्सी लगाकर बैठ गए

Shahdol News : मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी में स्थित टोल प्लाजा पर भाजपा नेता द्वारा हाईवोल्टेज ड्रामा करने का अजीबो गरीब मामला सामने आया है। बता दें कि, ब्यौहारी नगर परिषद के अध्यक्ष और भाजपा नेता राजन गुप्ता टोल प्लाजा पर तैनात कर्मी पर सिर्फ इसलिए विफर गए कि, कर्मचारी ने उनसे टोल क्रास करने के एवज में शुल्क मांग लिया। इसपर भाजपा नेता राजन गुप्ता ने काफी देर टोल प्लाजा पर ही हंगामा किया। उन्होंने न सिर्फ टोल शुल्क देने से इंकार किया बल्कि कर्मचारियों पर गालियों की बौछार तक कर डाली। यही नहीं, आरोप तो ये भी है कि, राजन गुप्ता ने टोल कर्मियों से धमकी देते हुए ये तक कह दिया कि, वो सबको देख लेंगे।