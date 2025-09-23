Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शहडोल

भाजपा नेता का हाईवोल्टेज ड्रामा, टोल टैक्स मांगने पर कर्मचारी पर भड़के, हाईवे पर कुर्सी लगाकर बैठ गए

Shahdol News : ब्यौहारी नगर परिषद के अध्यक्ष और भाजपा नेता राजन गुप्ता टोल प्लाजा पर तैनात कर्मी पर सिर्फ इसलिए विफर गए कि, कर्मचारी ने उनसे टोल क्रास करने के एवज में शुल्क मांग लिया।

शहडोल

Faiz Mubarak

Sep 23, 2025

Shahdol News
भाजपा नेता का हाईवोल्टेज ड्रामा (Photo Source- Viral Video Screenshot)

Shahdol News : मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी में स्थित टोल प्लाजा पर भाजपा नेता द्वारा हाईवोल्टेज ड्रामा करने का अजीबो गरीब मामला सामने आया है। बता दें कि, ब्यौहारी नगर परिषद के अध्यक्ष और भाजपा नेता राजन गुप्ता टोल प्लाजा पर तैनात कर्मी पर सिर्फ इसलिए विफर गए कि, कर्मचारी ने उनसे टोल क्रास करने के एवज में शुल्क मांग लिया। इसपर भाजपा नेता राजन गुप्ता ने काफी देर टोल प्लाजा पर ही हंगामा किया। उन्होंने न सिर्फ टोल शुल्क देने से इंकार किया बल्कि कर्मचारियों पर गालियों की बौछार तक कर डाली। यही नहीं, आरोप तो ये भी है कि, राजन गुप्ता ने टोल कर्मियों से धमकी देते हुए ये तक कह दिया कि, वो सबको देख लेंगे।

बताया जा रहा है कि, भाजपा नेता राजन गुप्ता जब टोल प्लाजा से गुजरे तो फास्टेग से टोल शुल्क न कटने पर टोल का दरवाजा नहीं खुला। टोल पर पहुंचते ही उन्होंने टोल कर्मी से गेट खोलने को कहा। इसपर कर्मचारी ने उनसे टोल टैक्स मांगा। इस पर नेता जी भड़क गए और रसूख दिखाते हुए झल्लाते हुए बोले- 'हम ही क्यों दें टोल।' बात बढ़ी तो उन्होंने हाईवे पर ही कुर्सी लगाकर धरना देकर बैठ गए। कर्मचारियों ने काफी समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष जिद पर अड़े रहे। इस पूरे हाईवोल्टेज ड्रामे को मौके पर मौजूद किसी शख्स ने मोबाइल कैमरे से कैद कर लिया। यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें

काली प्रतिमा पर लगी आग, आतिशबाजी की चिंगारी चुनरी पर गिरते ही भड़की आग, मची अफरा-तफरी
नर्मदापुरम
Fire Broke Out On Kali Idol

टोल कर्मियों पर गालियों की बौछार

वायरल होते वीडियो में साफ दिखाई दिया कि, भाजपा नेता गालियां देते हुए टोल कर्मचारियों को धमका रहे हैं और खुद को टोल टैक्स से ऊपर बता रहे हैं। वहीं कर्मचारियों ने बाद में मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। फिलहाल, मामला तूल पकड़ने लगा है। विपक्ष इसे सत्ता के अहंकार का उदाहरण बता रही है तो वहीं, स्थानीय लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि, अगर आम इंसान रास्ते से गुजरने के लिए चोल भुगतान कर रहा है तो इन नेताओं को मुफ्त में टोल पार करने के अधिकार कौन दे रहा है?

ये भी पढ़ें

धार में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 18 से ज्यादा घायल
धार
Dhar Road Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Sept 2025 03:48 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / भाजपा नेता का हाईवोल्टेज ड्रामा, टोल टैक्स मांगने पर कर्मचारी पर भड़के, हाईवे पर कुर्सी लगाकर बैठ गए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.