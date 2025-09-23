भाजपा नेता का हाईवोल्टेज ड्रामा, टोल टैक्स मांगने पर कर्मचारी पर भड़के, हाईवे पर कुर्सी लगाकर बैठ गए

Shahdol News : मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के ब्यौहारी में स्थित टोल प्लाजा पर भाजपा नेता द्वारा हाईवोल्टेज ड्रामा करने का अजीबो गरीब मामला सामने आया है। बता दें कि, ब्यौहारी नगर परिषद के अध्यक्ष और भाजपा नेता राजन गुप्ता टोल प्लाजा पर तैनात कर्मी पर सिर्फ इसलिए विफर गए कि, कर्मचारी ने उनसे टोल क्रास करने के एवज में शुल्क मांग लिया। इसपर भाजपा नेता राजन गुप्ता ने काफी देर टोल प्लाजा पर ही हंगामा किया। उन्होंने न सिर्फ टोल शुल्क देने से इंकार किया बल्कि कर्मचारियों पर गालियों की बौछार तक कर डाली। यही नहीं, आरोप तो ये भी है कि, राजन गुप्ता ने टोल कर्मियों से धमकी देते हुए ये तक कह दिया कि, वो सबको देख लेंगे।
बताया जा रहा है कि, भाजपा नेता राजन गुप्ता जब टोल प्लाजा से गुजरे तो फास्टेग से टोल शुल्क न कटने पर टोल का दरवाजा नहीं खुला। टोल पर पहुंचते ही उन्होंने टोल कर्मी से गेट खोलने को कहा। इसपर कर्मचारी ने उनसे टोल टैक्स मांगा। इस पर नेता जी भड़क गए और रसूख दिखाते हुए झल्लाते हुए बोले- 'हम ही क्यों दें टोल।' बात बढ़ी तो उन्होंने हाईवे पर ही कुर्सी लगाकर धरना देकर बैठ गए। कर्मचारियों ने काफी समझाने-बुझाने की कोशिश की, लेकिन नगर परिषद अध्यक्ष जिद पर अड़े रहे। इस पूरे हाईवोल्टेज ड्रामे को मौके पर मौजूद किसी शख्स ने मोबाइल कैमरे से कैद कर लिया। यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
वायरल होते वीडियो में साफ दिखाई दिया कि, भाजपा नेता गालियां देते हुए टोल कर्मचारियों को धमका रहे हैं और खुद को टोल टैक्स से ऊपर बता रहे हैं। वहीं कर्मचारियों ने बाद में मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को दी। फिलहाल, मामला तूल पकड़ने लगा है। विपक्ष इसे सत्ता के अहंकार का उदाहरण बता रही है तो वहीं, स्थानीय लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि, अगर आम इंसान रास्ते से गुजरने के लिए चोल भुगतान कर रहा है तो इन नेताओं को मुफ्त में टोल पार करने के अधिकार कौन दे रहा है?