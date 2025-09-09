Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शहडोल

एमपी में बीजेपी की महिला नेता पर जानलेवा हमला, घायलावस्था में पहुंचाया अस्पताल

Bakho News- एमपी में बीजेपी की एक महिला नेता की हत्या की कोशिश की गई है।

शहडोल

deepak deewan

Sep 09, 2025

Deadly attack on Bakho Nagar Parishad President Mausami Kewat in Shahdol
Deadly attack on Bakho Nagar Parishad President Mausami Kewat in Shahdol

Bakho News- एमपी में बीजेपी की एक महिला नेता की हत्या की कोशिश की गई है। शहडोल में यह वारदात हुई जहां म​हिला नेता को ट्रेक्टर चढ़ाकर कुचलने की कोशिश की गई। उन्हें घायलावस्था में अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज किया गया। शहडोल जिले में बकहो नगर परिषद की अध्यक्ष मौसमी केवट पर यह जानलेवा हमला रविवार को किया गया। उन्होंने राजनीति रंजिश के चलते हत्या की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए मामले की सीएम मोहन यादव को भी शिकायत की है।

बीजेपी की नगर परिषद अध्यक्ष मौसमी केवट पर ट्रैक्टर चढ़ाकर कुचलने की कोशिश की हालांकि वे बाल-बाल बच गई। अमलाई थाना क्षेत्र में बकहो नगर परिषद के वार्ड नं. 1 आदिवासी मोहल्ला में यह वारदात हुई।

नगर परिषद अध्यक्ष मौसमी केवट सार्वजनिक रास्ता बंद किए जाने का विरोध करने पहुंची थीं तभी ट्रैक्टर चालक शकील ने ट्रैक्टर उनकी ओर मोड़ते हुए चढ़ाने की कोशिश की। मौसमी केवट छलांग लगाकर ट्रैक्टर से कुचलने से बच गई लेकिन उनका पैर जख्मी हो गया।

ये भी पढ़ें

एमपी के पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव का बड़ा फैसला, कांग्रेस कार्यालय ट्रस्ट से दिया इस्तीफा
खंडवा
Former MP Congress state president Arun Yadav resigned from Congress office trust

जमीनी विवाद के चलते अध्यक्ष पर हमला

घायल होने पर उन्हें तुरंत धनपुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बाद में नगर परिषद अध्यक्ष मौसमी केवट ने आरोप लगाया कि कुछ पार्षदों सहित अन्य नेताओं ने उनकी हत्या की साजिश रची। नगर परिषद अध्यक्ष की शिकायत पर
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीजेपी ने दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। इधर अमलाई थाना प्रभारी जेपी शर्मा ने कहा कि जमीनी विवाद के चलते अध्यक्ष पर हमला किया गया है। जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

एमपी के आईएएस की बड़ी उपलब्धि, खास काम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान
भोपाल
IAS Kamlesh Bhargava honored at international level

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2025 03:36 pm

Published on:

09 Sept 2025 02:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shahdol / एमपी में बीजेपी की महिला नेता पर जानलेवा हमला, घायलावस्था में पहुंचाया अस्पताल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.