एमपी में बीजेपी की महिला नेता पर जानलेवा हमला, घायलावस्था में पहुंचाया अस्पताल

घायल होने पर उन्हें तुरंत धनपुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। बाद में नगर परिषद अध्यक्ष मौसमी केवट ने आरोप लगाया कि कुछ पार्षदों सहित अन्य नेताओं ने उनकी हत्या की साजिश रची। नगर परिषद अध्यक्ष की शिकायत पर

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीजेपी ने दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है। इधर अमलाई थाना प्रभारी जेपी शर्मा ने कहा कि जमीनी विवाद के चलते अध्यक्ष पर हमला किया गया है। जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।