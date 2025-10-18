Patrika LogoSwitch to English

शामली

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा इलाका, एक लाख इनामी खूंखार क्रिमिनल को एनकाउंटर में मार गिराया

एक लाख का इनामी बदमाश नफीस उर्फ चीचड़ मुठभेड़ में मारा गया। एक लाख इनामी बदमाश का नकली करेंसी मामले में पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया था। नफसी पर लूट, हत्या, डकैती आदि के 34 मुकदमे दर्ज हैं।

2 min read

शामली

image

anoop shukla

Oct 18, 2025

Up news, shamli police

यूपी के शामली में एक लाख के इनामी बदमाश मोहम्मद नफीस को लेकर पुलिस पुलिस को इनपुट मिला। इसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। एसपी एनपी सिंह के मुताबिक, शुक्रवार रात करीब 12 बजे कांधला के भभीसा चौकी पर बाइक सवार दो बदमाशों की घेराबंदी की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी, जबकि उसका साथी फरार हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

जवाबी कारवाई में मारा गया नफीस

पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह एनकाउंटर भाभीसा गांव में हुआ है। मौके से एक बदमाश फरार भी बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, नफीस कांधला गांव के मुहल्ला खैल का रहने वाला था। पिता का नाम मोहम्मद मूदा है।

नफीस पर हत्या, लूट, डकैती के 34 मुकदमे

नफीस पर हत्या, लूट, डकैती के 34 मुकदमे दर्ज थे। SP शामली NP सिं ने बताया कि नफीस तीन साल से फरार चल रहा था। मुठभेड़ के बाद पुलिस को मौके से एक .32 बोर पिस्टल, एक तमंचा .315 बोर, कुल सात कारतूस (दो खोखे और पांच जिंदा) और एक मोटरसाइकिल मिली है। हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है।

साली की शादी में आया था

22 अक्टूबर को नफीस की साली की शादी थी। शादी के लिए वह दो दिन पहले 16 अक्टूबर को शामली आया था। शुक्रवार की सुबह घर पर बिना बताए निकला था। नदीम ने बताया कि शनिवार सुबह हमें उसके एनकाउंटर की जानकारी मिली।

नफीस ने की थीं दो शादियां, कोलकाता में करता था फेरी का का

जानाकरी के मुताबिक, नफीस ने दो शादियां की थीं। पहली पत्नी रुकसाना का छह साल पहले बीमारी से निधन हो गया था। इसके बाद नफीस ने कोलकाता की रहने वाली शमा से विवाह किया और शादी के बाद वह कोलकाता में ही बस गया। वह कभी-कभी ही शामली आता था। नफीस कोलकाता और कर्नाटक में कपड़ों की फेरी करता था। नदीम ने कहा कि उसका भाई लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों से दूर था, लेकिन पुलिस ने उसे पुराने मामलों में वांछित दिखाते हुए मुठभेड़ में मार गिराया।

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा इलाका, एक लाख इनामी खूंखार क्रिमिनल को एनकाउंटर में मार गिराया

