गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा इलाका, एक लाख इनामी खूंखार क्रिमिनल को एनकाउंटर में मार गिराया

जानाकरी के मुताबिक, नफीस ने दो शादियां की थीं। पहली पत्नी रुकसाना का छह साल पहले बीमारी से निधन हो गया था। इसके बाद नफीस ने कोलकाता की रहने वाली शमा से विवाह किया और शादी के बाद वह कोलकाता में ही बस गया। वह कभी-कभी ही शामली आता था। नफीस कोलकाता और कर्नाटक में कपड़ों की फेरी करता था। नदीम ने कहा कि उसका भाई लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों से दूर था, लेकिन पुलिस ने उसे पुराने मामलों में वांछित दिखाते हुए मुठभेड़ में मार गिराया।