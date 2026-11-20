Cheetah Project: Cheetah Project: श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में जन्मे चीते के शावक। (फोटो-भूपेंद्र यादव एक्स)
मध्यप्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चार नए शावकों के जन्म के साथ अब भारत में चीतों की संख्या 62 पहुंच गई है। बोत्सवाना से लाई गई मादा चीता KOMG-3 ने चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेद्र यादव ने सोशल मीडिया पर इस खुशखबरी को शेयर किया है।
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बोत्सवाना से आई ढाई साल की मादा चीता, KOMG 3 ने आज जंगल में चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। खास बात यह है कि वह बोत्सवाना से आई पहली मादा चीता है जिसने बच्चों को जन्म दिया है। यह 'प्रोजेक्ट चीता' के लिए एक अहम पल है और भारत में चीतों की आबादी को फिर से बसाने की दिशा में एक गर्वपूर्ण उपलब्धि है।
यादव ने कहा कि जंगल में चार महीने से अधिक समय बिताने के बाद, KOMG 3 ने अब प्राकृतिक माहौल में बच्चों को जन्म दिया है। 2022 में चीतों को फिर से बसाने का कार्यक्रम शुरू होने के बाद से, जंगल में जन्म का यह दूसरा मामला दर्ज किया गया है।
इन चार नए शावकों के आने से, भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो गई है, जिनमें 43 ऐसे चीते शामिल हैं जिनका जन्म भारत में हुआ है। इस तरह का हर जन्म हमारी उम्मीदों को बढ़ाता है, हमारे संकल्प को मजबूत करता है और हमें याद दिलाता है कि संरक्षण का काम धैर्य, लगन और सामूहिक प्रयासों की एक लंबी यात्रा है। इस उपलब्धि के पीछे प्रबंधकों, पशु चिकित्सकों, वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों और 'प्रोजेक्ट चीता' की सफलता के लिए दिन-रात मेहनत करने वाले सभी लोगों का अथक समर्पण और कठिन परिश्रम शामिल है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि प्रोजेक्ट चीता के लिए ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण उपलब्धि!बोत्सवाना से लाई गई ढाई वर्ष की मादा चीता KOMG 3 ने आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में चार स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। इस उपलब्धि के साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 62 हो गई है, जिनमें 43 चीतों ने भारत में जन्म लिया है। चार वर्ष पूर्व शुरू हुआ चीता पुनर्वास कार्यक्रम एक उल्लेखनीय उदाहरण बना है। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत में वन्यजीव संरक्षण के संकल्प की बड़ी सफलता है। मध्यप्रदेश के लिए यह विशेष गर्व का विषय है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रोजेक्ट चीता से जुड़े सभी वन्यजीव विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों एवं वनकर्मियों को हार्दिक बधाई।
पिछले माह 5 अक्टूबर को भी कूनो नेशनल पार्क में चीता केजेपी-21 ने पांच शावकों को जन्म दिया था। इनके साथ ही भारत में चीतों की संख्या 60 हो गई थी। इनमें 41 चीतों का जन्म भारत में ही हुआ है। इनमें से चार चीतों को मंदसौर के पास स्थित गांधीसागर स्थित अभ्यारण में छोड़ा गया था।
इसके बाद 27 अक्टूबर 2026 को कूनो में चीता केएनजी 22 की मौत हो गई थी। इससे पहले कूनो में 28 चीतों की मौत हो चुकी है, जिनमें 11 व्यस्त और 17 शावक शामिल थे। साल 2023 में 9 चीतों की मौत हुई थी। 2024 में 2 व्यस्त और 4 शवकों की मौत हुई थी। 2025 में एक व्यस्त और पांच शावकों की मौत हुई थी। 2026 की बात करें तो 12 अक्टूब तक दो व्यस्क, 5 शावकों की मौत हो चुकी है। इस तरह 28 चीतें 12 अक्टूबर तक हो चुकी है।
भारत में पहले बड़ी संख्या में चीते थे। धीरे-धीरे यह लुप्त होने लगे। मध्यप्रदेश में अंतिम बार 1947 में आखिरी बार चीता देखा गया था। अब के छत्तीसगढ़ प्रदेश स्थित कोरिया महाराज ने आखिरी तीन चीतों का शिकार में मार गिराया थाइसके बाद चीता को 1952 में भारत से विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
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